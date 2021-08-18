華融引中信集團及信達等為戰略投資者　另預告去年蝕千億人民幣

自今年4月1日起停牌﹑陷入財困的中國華融（2799）宣布，在今日（18日）分別與中信集團﹑中保投資﹑中人壽資產管理﹑中國信達及遠洋資本簽署投資框架協議。相關戰略投資者擬透過認購公司新股，進行戰略投資。
公司指出潛在戰略投資者將有效補充資本，進一步夯實公司可持續經營基礎，以滿足監管要求。
中信股份（0267）亦於深夜發公告，指出母公司中信集團等投資者與華融簽署投資框架協議，擬通過認購華融新股進行戰略投資，若戰略投資獲實施，中信集團將成為華融主要股東。
中信股份指出，不會參與上述的戰略投資，亦不會對公司業務﹑組營業績及財務狀況造成重大影響。
華融預告去年蝕逾千億元
另一方面，華融盈警，指出經初步測算截至去年底，全年虧損1,029.03億元人民幣，2019年則錄得14.24億元歸屬股東淨利潤。
公司指出由於原董事長賴小民受賄﹑貪污﹑重婚案開庭審理及宣判，公司因此對其任職期間激進經營﹑無序擴張造成風險資產持續清理及處置。與此同時，新型冠狀病毒肺炎疫情造成的市場衝擊，部份客戶履約能力下降，當期部份資產質量加速劣質。公司就此對風險資產進行全面審視﹑評估及減值測試，當期確認了信用減值損失及公允價值損失，對經營業績造成非常大影響。
公司採取以下措施作應對，包括擬主動引入戰略投資者以有效補充資本，提升風險抵補能力，確保可持續經營基礎。
公司亦保持流動性穩定，指出嚴格開展風險監測及控制，與金融機構保持正常穩定資金往來，流動性充足，境內外債券按期兌付，流動性風險可控。公司又指出持續推進回歸主業﹑化險瘦身發展戰略，並且健全公司治理，強化風險內控機制，增強內生發展動力，持續高質量新華融建設向縱深推進。
華融繼續停牌。
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