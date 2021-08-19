內地教育「雙減」政策　新東方：已停止假期學科類校外培訓課程

隨著國務院公布的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，北京市政府近日宣布落實制定相關措施，旨在確保「學生過重作業負擔和校外培訓負擔、家庭教育支出和家長相應精力負擔於2021年底前有效減輕、兩年內成效顯著」。

新東方（9901）表示，公司預計其他省市可能採取類似做法。公司將遵守該等措施，將對其現有學科類校外培訓業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。具體而言，為遵守北京措施，公司已停止在北京週末、國家法定節假日及當前學校放假期間提供學科類校外培訓課程。從歷史上看，該等時間段內學科類校外培訓課程的收入佔公司學科類校外培訓業務收入的大部分。公司將繼續積極尋求北京及其他省市政府當局的指導及配合政府當局的行動，以努力遵守中國中央政府的政策指示及任何相關的實施細則、法規及措施。

至於新東方在綫（1797）同樣預計其他省市可能採取類似做法。公司預計，遵守該等措施將對其現有學科類校外培訓業務產生重大影響，但不會對其其他業務（包括大學教育及海外備考服務）產生重大影響。公司將繼續積極尋求北京及其他省市政府當局的指導及配合政府當局的行動，以努力遵守中國中央政府的政策指示及任何相關的實施細則、法規及措施。