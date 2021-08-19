騰訊﹙700﹚遭多家大行削目標價　呢間行力撐　維持跑贏大市評級

騰訊﹙0700﹚次季非國際財務報告準則（Non-IFRS）權益持有人應佔溢利340.39億元人民幣，按年上升13%，表現雖然符合市場預期，惟增速明顯放緩。績後，多間大行削騰訊目標價。

其中，大和將騰訊目標價由820元減至700元，維持「買入」評級；瑞信將目標價由750元減至680元，維持「跑贏大市」評級；大摩將目標價由720元減至700元。

另一邊廂，麥格理則把騰訊目標價由719元升至757元，維持「跑贏大市」評級。

傑富端發表研究報告指，騰訊第二季度業績收入符合市場預期，而非國際財務報告準則盈利更超出預期。騰訊的再投資策略繼續使該行認為在遊戲、商業服務和短視頻方面取得的進展，專注於未來的長期價值。

該行認為，監管法規是全球趨勢，用意是支持小微企業能夠在其生態系統的支持下取得成功。基於騰訊多元的業務模式，該行認為可抵禦宏觀風險，維持「買入」。以SOTP的估值模型下，傑富端維持基本情境目標價為683元，最牛看上819.6元，最熊則看435元。

騰訊ADR升3.7%，折算約445.45港元，較港收市價高2.1%。

騰訊 Non-IFRS經調整純利錄得340.4億元（人民幣，下同），按年增長13%，勝市場預期；收入按年增長兩成至1,382.6億元，亦符合預期，主要受惠於廣告業務和數字支付產品收入的增加。