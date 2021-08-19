恒指終止四連跌　兩因素未能掉以輕心　騰訊績後望反彈｜港股部署

港股終止四連跌，上日收市升121點或0.47%，主板成交降至1344億元。主要受惠中資金融股帶動。不過兩大因素投資者未能掉以輕心，第一是港匯現時跌至一年半低位，最新報7.7894，資金流出對港股有壓力；第二，美聯儲公布上月議息紀錄，用辭對經濟預期顯得不如之前樂觀，美股三大指數尾市跌勢加劇。唯一較為正面的消息，是騰訊業績較市場預期為佳，美股ADR挾升，較港收市價高逾2%。

市場關注聯儲局會否在下周的央行年會公布收水。（Reuters）

聯儲討論提高隔夜逆回購限額 料能更靈活調節市場資金

美聯儲上月貨幣政策會議紀錄雖然顯示，官員對開始縮減買債規模時間意見分歧，但市場仍然預期聯儲局將於短期內開始減少買債。特別的是，討論了提高隔夜逆回購交易對手限額的可能性，似乎是有機會用這個方式，靈活地調節市場資金量。美股尾市明顯受跌勢加大，三大指數挫0.9%-1.1%，其中道指失守三萬五大關，跌382點。

匯率市場上，美元受到聯儲有機會快將開始減少買債所推動，美匯指數升至93.32，再度挑戰今年4月以來高位。市場關注聯儲局會否在下周的央行年會公布收水，雖然投資者早有「收水」預期，不過一旦消息落實，亦難免令資金從港股或其他新興市場流出，從港匯現時跌至一年半低位可見一班，亦是投資者不能掉以輕心的原因。

美匯指數升至93.32，再度挑戰今年4月以來高位。(資料圖片)

港匯一年半低 港股未能掉以輕心

因此，港股恒指雖然於上日終止四連跌，然而港匯和北水偏弱，資金流出對港股有壓力，預期恒指短期可能會在25200至26000點之間上落，難言重拾升勢。

個股方面，焦點股當然是騰訊，次季非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年增長12.9%至340.39億元（人民幣‧下同），稍勝預測的328億元，亦打破市場原先估計騰訊季度盈利會出現倒退的預期。

不過由於今年以來的互聯網監管政策連番出擊，市場對騰訊的業績預期本來就不是太高，亦是騰訊能夠輕易業績勝預期的因素。投資者關注的重點，其實不是中期業績數據，而是管理層如何應對今年以來涉及的金融科技、反壟斷併購、及至數據安全等監管新要求。

騰訊總裁劉熾平在業績會上表示，重點提及目標是讓中小企業融入騰訊的生態環境(資料圖片)

騰訊首次提出12歲以下玩家流水佔比僅0.3%

騰訊總裁劉熾平在業績會上表示，重點提及目標是讓中小企業融入騰訊的生態環境，指出生態環境本質上是開放的，生態目標就是讓中小型公司能夠融入其中，讓每個人、中小型企業和商家能夠公平地直接和用戶產生聯繫，提高效率。

對於小學生沈迷打機的指責，劉熾平表示以《王者榮耀》和《和平精英》為試點，縮短未成年用戶打機時間，禁止未滿12歲人士在遊戲內消費，有信心減輕監管憂慮，未來需要繼續商討未成年人遊戲總時間限制。同時，管理層首次提到，12歲以下玩家在內地遊戲的流水佔比只有0.3%，對收入無太大影響。