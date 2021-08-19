東亞銀行上半年多賺74%　派中期息35仙　按年增1.2倍

東亞銀行（0023）公布，截至今年6月底，中期股東應佔溢利26.71億元，按年增加74.35%，每股基本盈利0.78元，按年增加1倍；派中期息35仙，按年增1.2倍。

該行指，溢利增加主要是內地及香港的減值損失大幅減少所致。信貸成本有所改善是由於貸款降級減少，以及本行更新了預期信貸損失模型中的經濟變量所產生的正面影響。年度平均資產回報率由0.3%上升至0.5%，而年度平均股東權益回報率則由2.5%上升至4.6%。

期內，淨利息收入為55.23億元，按年跌9.67%；淨息差由1.59%收窄至1.38%，而賺取利息之平均資產增加4.3%。

香港業務減值貸款比率升至0.79%

業績報告指出，金融工具減值損失為5.81億元，按年大幅下跌78.3%；減值貸款比率由去年底的1.26%，下降至期內的1.21%；香港業務的減值貸款比率由0.75%上升至0.79%，而內地業務的減值貸款比率則由3.10%下降至2.63%。

期內，扣除減值損失後之經營溢利為31.87億元，按年增加160.8%。

非利息收入按年增22.5%

該行又指，非利息收入增長22.5%，至28.92億元，而經營收入總額微跌0.7%，至84.15億元。服務費及佣金收入淨額增加港幣1.05億元，或7.3%，至港幣15.40億元。來自投資產品銷售、保單銷售、證券經紀的佣金收入淨額均錄得增長。而信用卡和貿易融資佣金收入淨額則下跌，抵銷了部分升幅。

此外，保險業務淨溢利增加港幣1.03億元，或38.8%。 增長主要是由於保險承保和金融工具按市價計量變化帶來的業績改善。交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增加港幣3.86億元，或91.6%，至港幣8.06億元。

另外，期內客戶墊款總額增加4.1%，至港幣5,351.12億元。客戶存款總額增加1.6%，至港幣5,985.88億元。

截至今年6月底，總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為22.4%、19.8%及16.9%。