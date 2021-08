阿里巴巴創新低　貝萊德已狠沽九成持股？　回應：屬被動轉倉來港

阿里巴巴(9988)今日盤中低見160.3港元,失守去年3月19日167.6港元「疫情底」,亦創下本港第二次上市以來新低。收市報162.1港元,瀉5.54%,連跌7個交易日。



這隻科網巨頭在監管陰霾下,股價屢創新低,大型基金「出貨」的消息不絕於耳。不過,由於阿里巴巴在港美兩地同時掛牌,外國大型基金減持阿里巴巴ADR的行動,也可能與轉倉有關!



據美國證券交易委員會 (SEC) 規定,資產管理規模超過1億美元的投資機構,必須在每個季度 (三個月) 結束之後的45天內,向SEC提交13F文件,交代所持有的在美國上市股票情況,以及相關資金去向。

自今年3月以來,中概股屢遭洗倉,大型投資機構向SEC提交的第二季13F文件,便成為中港投資者關注所在。

貝萊德減持阿里巴巴ADR,估計套現逾千億港元。﹙資料圖片﹚

瑞士央行「清倉」阿里巴巴ADR

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)公布其第二季度13F文件,據文件顯示,第二季度最值得關注的變動,無疑是大幅拋售手上88%阿里巴巴美國存託股份(ADR)持倉,涉7,402萬股,佔其投資組合持股比例從0.56%下降至0.06%,套現金額估計達到150億美元﹙約1,170億港元﹚。

除了貝萊德,13F文件顯示,其他機構也有減持阿里巴巴ADR行動。其中,道富集團(State Street)亦拋售2,831.2萬股ADR,持股比例從0.43%降至0.05%;普信集團(TROW)拋售約1,647萬股ADR,持股比例從1.16%削至0.73%;瑞銀集團(UBS)則售1,194.5萬股ADR,持股比例從1.33%降至0.42%。

另外,瑞士央行更將其原先持有的470.9萬股ADR,在第二季度全數沽清,是季內清倉規模最大的機構。

阿里巴巴美股的機構投資者持倉變動。(WhaleWisdom網頁截圖)

貝萊德減持BABA 與轉倉行動有關

不過,阿里巴巴這一類萬億市值級別的企業,一向在不少基金佔有一定比重,始終基金在追蹤市場、行業時,不得不持有這些頭部企業,故大手「清倉」殊不尋常。據記者獲悉,貝萊德第二季並非真正「減持」阿里巴巴,只是因為「轉倉」行動,而減少ADR持股。

據貝萊德回應《香港01》查詢指,原來早於今年5月,指數編制公司明晟(MSCI)公布半年檢討時便指出,由於阿里巴巴已符合轉換條件,旗下MSCI中國及其他MSCI GIMI中綜合指數將由追蹤阿里於紐交所掛牌的美股ADR,改為追蹤於港交所掛牌的9988,於5月28日生效。

“The conversion of BlackRock’s index holdings in Alibaba from US ADRs to Hong Kong H-shares in June 2021 was done in accordance with MSCI’s semi-annual index rebalancing, following the MSCI index methodology. The conversion process did not require any trading of shares by BlackRock.”- BlackRock spokesperson



基於MSCI的調整,所有被動基金都會做出相應的調整,據悉貝萊德於第二季亦因此「減持」阿里巴巴ADR,轉倉至港股。消息指,之後還會有其他指數基金會有類似的操作。

由今年3月底的首季末,至6月底的次季末,阿里巴巴在港交所中央結算系統的持股增加18.38億股。(Webb-site網頁截圖)

Q2阿里巴巴CCASS持股大增

《香港01》翻查港交所中央結算系統(CCASS)持股紀錄顯示,於今年首季末、即3月31日,阿里巴巴於CCASS持股量為82.8億股(普通股.下同),佔已發行股份的38.17%。而截至6月底止,CCASS持股量為101.18億股,佔已發行股份的46.64%。這意味第二季CCASS的阿里巴巴持股量淨增加約18.38億股或8.47%,反映持續有大戶「搬倉來港」,以6月30日收市價220港元計算,該批股份市值約4,043億港元。

與此同時,翻查截至3月底止及6月底止的持股紀錄,透過阿里巴巴的美股存託銀行—花旗銀行於CCASS的持股量,3月底及6月底分別為37.97億股及36.93億股,佔已發行股份17.51%及17.02%。至於第二大持股的中介人滙豐銀行,則由3月底及6月底持股分別為18.54億股及31.45億股,佔比由8.55%增至14.5%。

根據CCASS顯示,滙豐銀行於第二季累計增加阿里巴巴已發行股份的5.95%。(Webb-site網頁截圖)

根據阿里巴巴的上市文件顯示,要將美國存託股轉換為在香港交易的普通股,都必須向存託人提交該等美國存託股,即向花旗銀行作相應的轉換。

雖然在6月底花旗銀行持股量不增反跌,但仔細翻查第二季內的單日持倉變動,事實上花旗銀行的持股量不時大幅增減,反映有投資者透過花旗銀行把美股轉換成普通股,並再提取或轉由其他中介人持有。

而在三個月內,滙豐銀行的持股量大增12.91億股,市值超過千億計,顯然非散戶行為,而是機構、大戶轉倉之舉。