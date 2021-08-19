阿里巴巴創新低　貝萊德已狠沽九成持股？　回應：屬被動轉倉來港

阿里巴巴（9988）今日盤中低見160.3港元，失守去年3月19日167.6港元「疫情底」，亦創下本港第二次上市以來新低。收市報162.1港元，瀉5.54%，連跌7個交易日。



這隻科網巨頭在監管陰霾下，股價屢創新低，大型基金「出貨」的消息不絕於耳。不過，由於阿里巴巴在港美兩地同時掛牌，外國大型基金減持阿里巴巴ADR的行動，也可能與轉倉有關！



據美國證券交易委員會 (SEC) 規定，資產管理規模超過1億美元的投資機構，必須在每個季度 (三個月) 結束之後的45天內，向SEC提交13F文件，交代所持有的在美國上市股票情況，以及相關資金去向。

自今年3月以來，中概股屢遭洗倉，大型投資機構向SEC提交的第二季13F文件，便成為中港投資者關注所在。

貝萊德減持阿里巴巴ADR，估計套現逾千億港元。﹙資料圖片﹚

瑞士央行「清倉」阿里巴巴ADR

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）公布其第二季度13F文件，據文件顯示，第二季度最值得關注的變動，無疑是大幅拋售手上88%阿里巴巴美國存託股份（ADR）持倉，涉7,402萬股，佔其投資組合持股比例從0.56%下降至0.06%，套現金額估計達到150億美元﹙約1,170億港元﹚。

除了貝萊德，13F文件顯示，其他機構也有減持阿里巴巴ADR行動。其中，道富集團（State Street）亦拋售2,831.2萬股ADR，持股比例從0.43%降至0.05%；普信集團（TROW）拋售約1,647萬股ADR，持股比例從1.16%削至0.73%；瑞銀集團（UBS）則售1,194.5萬股ADR，持股比例從1.33%降至0.42%。

另外，瑞士央行更將其原先持有的470.9萬股ADR，在第二季度全數沽清，是季內清倉規模最大的機構。

阿里巴巴美股的機構投資者持倉變動。（WhaleWisdom網頁截圖）

貝萊德減持BABA 與轉倉行動有關

不過，阿里巴巴這一類萬億市值級別的企業，一向在不少基金佔有一定比重，始終基金在追蹤市場、行業時，不得不持有這些頭部企業，故大手「清倉」殊不尋常。據記者獲悉，貝萊德第二季並非真正「減持」阿里巴巴，只是因為「轉倉」行動，而減少ADR持股。

據貝萊德回應《香港01》查詢指，原來早於今年5月，指數編制公司明晟（MSCI）公布半年檢討時便指出，由於阿里巴巴已符合轉換條件，旗下MSCI中國及其他MSCI GIMI中綜合指數將由追蹤阿里於紐交所掛牌的美股ADR，改為追蹤於港交所掛牌的9988，於5月28日生效。

“The conversion of BlackRock’s index holdings in Alibaba from US ADRs to Hong Kong H-shares in June 2021 was done in accordance with MSCI’s semi-annual index rebalancing, following the MSCI index methodology. The conversion process did not require any trading of shares by BlackRock.”- BlackRock spokesperson



基於MSCI的調整，所有被動基金都會做出相應的調整，據悉貝萊德於第二季亦因此「減持」阿里巴巴ADR，轉倉至港股。消息指，之後還會有其他指數基金會有類似的操作。

由今年3月底的首季末，至6月底的次季末，阿里巴巴在港交所中央結算系統的持股增加18.38億股。（Webb-site網頁截圖）

Q2阿里巴巴CCASS持股大增

《香港01》翻查港交所中央結算系統（CCASS）持股紀錄顯示，於今年首季末、即3月31日，阿里巴巴於CCASS持股量為82.8億股（普通股．下同），佔已發行股份的38.17%。而截至6月底止，CCASS持股量為101.18億股，佔已發行股份的46.64%。這意味第二季CCASS的阿里巴巴持股量淨增加約18.38億股或8.47%，反映持續有大戶「搬倉來港」，以6月30日收市價220港元計算，該批股份市值約4,043億港元。

與此同時，翻查截至3月底止及6月底止的持股紀錄，透過阿里巴巴的美股存託銀行—花旗銀行於CCASS的持股量，3月底及6月底分別為37.97億股及36.93億股，佔已發行股份17.51%及17.02%。至於第二大持股的中介人滙豐銀行，則由3月底及6月底持股分別為18.54億股及31.45億股，佔比由8.55%增至14.5%。

根據CCASS顯示，滙豐銀行於第二季累計增加阿里巴巴已發行股份的5.95%。（Webb-site網頁截圖）

根據阿里巴巴的上市文件顯示，要將美國存託股轉換為在香港交易的普通股，都必須向存託人提交該等美國存託股，即向花旗銀行作相應的轉換。

雖然在6月底花旗銀行持股量不增反跌，但仔細翻查第二季內的單日持倉變動，事實上花旗銀行的持股量不時大幅增減，反映有投資者透過花旗銀行把美股轉換成普通股，並再提取或轉由其他中介人持有。

而在三個月內，滙豐銀行的持股量大增12.91億股，市值超過千億計，顯然非散戶行為，而是機構、大戶轉倉之舉。