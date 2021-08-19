四家中介機構遭中國證監會立案調查：30家創業板IPO項目同日中止

8月18日，中國深圳交易所創業板發行上市審核訊息顯示，30家擬受此公開募股（IPO）企業審核狀態同日更新為「中止」。



《財聯社》報道，A股創業板IPO審核上演「大事件」，30個IPO項目同日中止，事涉4家中介機構被中國證監會立案調查。

從中止原因來看，中介機構被證監會立案調查是直接原因，被調查的中介機構包括華龍證券、中興財光華會計師事務所、北京市天元律師事務所及開元資產評估。

30個IPO項目遭到波及是否影響面過大？資深投行人士王驥躍表示，上述事項是因為此前項目被立案調查而產生的「連帶責任」，天元律師事務所是家規模較大的律所，所以此次影響也比較大。但這30個IPO項目不用過度擔憂，中止後再進行復核無問題即可正常推進IPO，「相比以前已經有很大不同，原先是沒有複核這個程序，都得等着」。

30個IPO同日中止

具體來看，此次30個同日中止的IPO發行中介機構中，因發行保薦人華龍證券被調查的項目有1個，即南京普愛醫療設備股份有限公司；因發行申報會計師中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）被調查的項目有1個，即深圳市美的連醫療電子股份有限公司。

因發行人律師北京市天元律師事務所因被證監會立案調查涵蓋13個，因發行人資產評估機構開元資產評估有限公司被證監會立案調查尚未結案包括15個，在此不做一一列舉。

相關法律依據則是根據《創業板股票發行上市審核規則》，其中第六十四條規定，發行人的保薦人或者簽字保薦代表人、證券服務機構或者相關簽字人員因首次公開發行並上市、上市公司發行證券、併購重組業務涉嫌違法違規，或者其他業務涉嫌違法違規且對市場有重大影響被中國證監會立案調查，或者被司法機關偵查，尚未結案的，深交所中止其發行上市審核。

統計顯示，華龍證券當前IPO項目4家、北京天元律所IPO項目28家、中興財光華IPO項目5家，開元資產評估IPO項目22家，被立案調查的4家機構涉及IPO項目59家，未來或將還有29家企業IPO被迫暫停。

此外，有業內人士討論稱，上述4家中介結構的併購重組、再融資項目也將中止審查，訊息更新也將於近日披露。

因上述30個項目中止，20家保薦機構業務受到波及，其中項目較多的券商分別為國金證券、華泰聯合、中金公司，均有3個IPO項目被波及；其餘17家保薦機構則分別有1到2個項目被中止。