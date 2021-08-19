中國聯通擬分拆智網科技A股上市　專注車聯網領域　冀釋放價值

中國聯通（0762）收市後公布中期業績，並建議分拆智網科技於A股獨立上市。聯通指，分析後加快提升和釋放價值，認為智網科技在分拆上市後作爲獨立上市公司，可以強化融資能力和運營靈活性；分拆上市後，公司作爲智網科技公司的控股股東，將可得益於其價值提升和釋放；未來通過雙方戰略合作，強強聯合，優勢互補，促進雙方提速發展。

智網科技為中國聯通非全資附屬公司（公司直接及透過子公司共持股約69.2%）。智網科技專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。

針對智能連接業務，智網科技提供場景專屬的一體化智能連接服務，包括基於移動網絡的車輛智能連接業務及基於車雲聯網的雲網融合業務；針對智能運營業務，智網科技提供生態運營服務、客戶運營服務、提供數字化運營服務等；針對智能應用業務，智網科技積極佈局 5G、MEC、V2X 等新一代信息技術應用研究，拓展賦能智慧交通的車路協同應用、車隊管理應用及面向個性化用戶的智能座艙應用。

智網科技於 2019 年成功完成混合所有制改革，引入包括一汽股權投資、東風資産管理、廣州盈越創業投資等在內的戰略投資者。根據智網科技未經上市審計的財務數據，智網科技2020年全年營業收入約4.2億元（人民幣下同），淨利潤約6,700萬元，截至2020年12月31日總資產約12.1億元。