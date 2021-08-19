九巴母企｜載通轉賺2020萬元　不派中期息

載通（0062）公布截至今年6月底止中期業績，上半年純利錄得2,020萬元，去年同期虧損5,180萬元，每股盈利0.04元；不派中期息。

若單計九巴業務，期內虧損錄得3,690萬元，按年擴大48%，主要由於去年同期獲得政府補貼，以及國際燃料價格於回顧期內上漲導致燃油成本增加。集團補充，惟乘客量回升以及自2021年4月4日起上調票價令車費收入增加，抵銷上述部份不利影響。

集團指，期內營業額34.08億元，按年升11%，當中九巴車費收入為29.76億元，按年增加13.3%，主要是乘客量回升以及受惠4月起加價；至於非車費收入為1.5億元，較去年同期增加3,870萬元。

年內訂購42部雙層電動巴士

此外，期內九巴共添置113部歐盟六型巴士，總車隊微增3部至4012部。九巴表示，今年訂購42部雙層電動巴士，連同去年訂購的16部電動單層巴士，明年起九巴及龍運將有80部電巴投入服務。

龍運方面，期內除稅後盈利為270萬元，較去年同期除稅後虧損1,310萬元錄得有利差額 1,580萬元，其中車費收入錄得1.57億元，按年下降16.5% ，主要受自去年2月政府在多個口岸（包括機場及港珠澳大橋香港口岸）實施各種防疫措施，導致乘客量大幅下滑。

上半年，龍運營運40條常規巴士路線，共營運265 部巴士，當中包括261 部雙層巴士及 4 部電動單層巴士。