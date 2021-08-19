TVB夥邵氏兄弟斥資2億元入主士多　料交易完成電商業務規模增4倍

電視廣播（0511，TVB）夥邵氏兄弟斥資2億元，收購電子商貿平台ztore.com（士多）及neigbuy.com（鄰住買）的母公司Ztore Investment Limited（「士多」）的1.16億股D系列優先股，佔士多股權75%，TVB將擁有大部份股份及投票權。

交易完成後，士多創辦人兼行政總裁岑迪贊，及營運總裁梁子琦將繼續履行營運管理。

TVB指出視電子商貿為未來增長的重要引擎，預料交易完成後，按商品總值，公司電子商貿業務規模將大增逾4倍，客戶基礎由目前48萬名，增至100萬名。

收購代價中現金為7,000萬元

TVB指出，2億元收購代價中，7,000萬元為現金；餘下1.3億元相當於有關藝人﹑電視商業廣告無綫電視播及數碼平台的其他廣告產品資源。

公司又指出，旗下的大大電商與邵氏兄弟就投資於一間特殊目的實體（SPV）訂立認購協議，其中大大電商將擁有90.1%投票權及82.5%已發行股份，邵氏兄弟則持有9.9%投票權及17.5%股權。公司指出該SPV擁有進一步認購士多D系列優先股，總價值最多為1.5億元，當中金額的35%以現金支付，65%餘下款項會透過由SPV按公司正常收費水平，提供無綫資源配套方式支付。

公司指出，目前士多擁有超過1萬個SKU，預公司能從擴大產品組合及供應鏈資源而受惠，將吸引用戶進一步增加用量，提升客戶體驗。同時預期融合倉庫管理﹑訂單處理系統及取貨點網絡，能產生重大協同效應，交易後可能成為香港最大電子商貿網絡之一。

至3月底財年士多蝕5,900萬元

公司指出截至去年12月底，大台網及電子商貿業務來自外部客戶收入為1.07億元，可報告分部溢利為5,300萬元。有關分部包括營運社交媒體平台及電子商貿平台Big Big Shop業績。Big Big Shop商品總值為1.42億元，按年增加350%。

截至今年3月底的財政年度，ztore.com及neigbuy.com兩個電子商貿平台合併商品總值逾4億元。截至今年7月底，兩個平台登記客戶人數分別為66萬名及27萬名。TVB指出有關登記客戶將加入Big Big Shop自有登記客戶48萬名，按照適用法律組成經擴大客戶群以增加交叉銷售。

「士多」擁有兩個電子商貿平台，分別為ztore.com及neigbuy.com，其中ztore.com於2015年成立，提供家居必需品﹑一般商品﹑美容及化妝品，並提供送貨及點擊取貨服務。neigbuy.com則於2018年推出，為以「閃購」模式營運的網上購物平台，為多元化產品類別提供免費點擊取貨服務。

截至去年3月底及今年3月底，士多及其附屬公司稅前及稅後虧損淨額分別為8,500萬元及5,900萬元。截至今年3月底，未經審核綜合負債淨額為6,600萬元。