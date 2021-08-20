Uber收購預約的士App「HKTaxi」　冀以創新科技推動行業發展

Uber今日（ 20日）宣布正式全面收購預約的士App「HKTaxi」，兩個程式會繼續分開運作，Uber與「HKTaxi」的司機及乘客，仍可分別通過現時的應用程式使用服務，包括「接單」或預約的士。

Uber香港區總經理鍾志霆接受《香港01》訪問時表示，今次收購可將「HKTaxi」於本地市場的認識，以及Uber在科技及營運上的專長結合，認為收購是行業發展的里程碑，展示uber對的士行業在香港以至全球的重視，榮幸可與「HKTaxi」一起以創新科技推動行業發展。

提到過去的士業界一直反對Uber在港提供私家車共乘服務。鍾志霆指，過去一年花了不少功夫與的士業界建立關係，自從提供預約的士服務「Uber Taxi」後，服務增長達100倍，整個uber 平台的士司機數目達四位數，按年增27倍。他認為香港市場，特別是的士行業的機會及增長好大。

Uber香港區總經理鍾志霆（右）表示，今次收購可將「HKTaxi」於本地市場的認識，以及Uber在科技及營運上的專長結合。

繼續就規管汽車共乘與政府商討

他又指，Uber目標仍是建立平台以整合香港交通工具，公司與政府目標相同，都是希望點對點交通工具的質素提高，會繼續就規管汽車共乘與當局商討，亦會集中處理今次收購合作，暫沒有進一步收購計劃。

至於現時兩個程式仍會分開獨立運作，「HKTaxi」聯合創辦人Kay Lui 受訪時表示，未來發展會是兩邊團隊的「功課」，會互相學習對方的好處、分享知識，及探討研究以什麼方式，為乘客及司機達到最好的用戶體驗，「未來係點，依家答唔到。」

他又指，「HKTaxi」的優勢是明白的士司機及乘客需要，而Uber於全球營運，其經驗是其他公司未必有，相信合作可增強創新影響力。

他提到，疫情下市民的購物、出行選擇變化好大，過去可能考慮乘搭公共交通工具，但疫情後更重視無現金付款，需求每日都不同，會要密切留意，並以創新方式提升體驗。鍾志霆則補充，Uber於疫情期間生意跌了一成半，但目前見到市民多了出街，生意開始恢復。

HKTaxi 聯合創辦人 Kay Lui 表示，HKTaxi 一直努力為全港的士司機和乘客帶來創新和更佳的 服務，而是次合作能夠以更具影響力的方式延續這使命。HKTaxi 期待能透過多年來的本地專業知識和初創精神，以及 Uber 的全球運營經驗，攜手為香港的司機、乘客和業界人士締造更完善的的士行業。