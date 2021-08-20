IFTA金融科技成大獎　14間數碼港社群企業奪15獎

數碼港表示，碼港社群成員於亞洲金融科技師學會主辦的「IFTA金融科技成就大獎」中再創佳績，14間社群企業囊括15個獎項，橫跨監管科技、保險科技、付款科技等多個組別，涵蓋金融業的各個領域。

其中，在「監管科技」組別更有四家社群初創獲獎，他們的方案分別在合規程序自動化、反洗黑錢、防偽認證，以至數據分析方面，提升金融機構的合規效率。此外，兩位數碼港社群的創業家，石盒子有限公司（Eureka Holding）創辦人兼董事鄭文耀，及CoverGo創辦人Tomas Holub，更獲頒「年度領袖」獎，以表揚他們的傑出成就和對行業作出重大貢獻。

數碼港首席公眾使命官陳思源恭賀得獎的企業，並表示疫情改變全球經濟活動的面貌，並加快金融業的科技應用，市場對金融科技的需求大增。數碼港作為香港的金融科技大本營，社群內的近400家金融科技企業不斷推陳出新，希望轉危為機，借助疫情的契機推動金融業數碼轉型。各地監管機構對金融業的監管要求不斷提升，一旦出現違規，金融機構可能要面對巨額罰款，促使金融機構積極採納數碼科技，提升合規程序的效率。數碼港社群內有不少初創，運用尖端技術開發出各式監管科技方案，不但能為金融機構節省成本，同時提升合規水平，亦令香港成為對市場參與者更具保障的國際金融中心。

數碼港社群匯聚近400間金融科技初創企業和公司，涵蓋多個金融科技範疇，包括虛擬銀行、保險科技、監管科技、支付平台及網絡安全等。