騰訊股價近「腰斬」　專家：回購難振股價　反彈至呢個價才放心買

騰訊（0700）事隔近兩年後再度回購，不過參考過去回購歷史對股價提振作用不大，分析指，騰訊宜見企穩於492元頸線才可買入。騰訊今升1%，報425.4元。



騰訊昨日公布斥資7,696.51萬港元回購18萬股，每股價格419.4至435.2元。騰訊對上一次回購，已是2019年8月28日至10月11日期間，當時騰訊合共在31個交易日連續回購，不過，參考過去回購歷史，對股價幫助卻是不大。

上一次騰訊回購由2019年8月28日開始，騰訊回購當日跌2.2%，翌日升近0.4%，一個月計升約3.5%，而整個回購期，騰訊只升1.8%，走勢呈先高後低格局。至於騰訊再對上一次回購的表現則更差，當時回購由2018年9月7日開始至10月12日，騰訊股價回購當日升0.7%，翌日跌1%，一個月跌5.6%，整個回購累跌近9%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，目前騰訊捱沽原因是資金對監管看法負面，而作出的行動。「現時騰訊進行回購，最多亦是阻嚇一下淡友，最多令其有所顧忌，不過基本因素並非有所改變，今日力撑大市，預計未來最多『跌不下、升不上』」。

譚朗蔚表示，現階段宜取審慎態度，未宜貪平買入，當確認見底，即回升至8月11日492元頸線水平，才可放心買入，否則暫不估底。

政策陰霾下不估底 騰訊企穩492元才吸納

另外，騰訊過去熊市自高位大跌近5成便見底。現時受政策監管所打撃，騰訊由2月18日的773.9元高位跌至今日420元水平，今日更曾一度跌至415元，創去年6月新低，高低跌幅達46.5%。

回顧2018年的大跌市，騰訊當年遭遇中國停批遊戲版號，兼受中美貿易戰夾擊，股價由2018年1月29日476.6元跌至當年10月30日的251.4元低位，跌浪歷時九個月，跌幅達47.3%。甚至是2007年金融海嘯時，騰訊由2007年10月30日跌至2008年3月20日，五個月間跌幅亦約53.3%。

不過，問及這跌幅是否可作為見底指標，譚朗蔚表示，現時推倒股價因素為政策陰霾，不排除會繼續跌，「現階段宜取審慎態度，未宜貪平買入，當確認見底，即回升至8月11日492元頸線水平，才可放心買入，否則暫不估底」。