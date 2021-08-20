巴菲特：跑贏高通脹？　指數基金或成投資工具

據《財聯社》報道，自2021年以來，高通脹的現象在人們的生活中已無處不在，無論是二手車，還是生活用品。近日，巴菲特重申之前的觀點，建議人們持有指數基金，才是當下最優的投資方式。

雖然一些經濟學家均表示，目前的通貨膨脹沒什麼可擔心的，但高通脹已成事實。根據消費者價格指數（衡量消費者為各種各樣的產品支付的價格）上個月跳漲了5.4%，創下自2008年以來的最大漲幅。

在2015年巴郡年度股東大會上，巴菲特被問到，在高通脹期間，他持有的公司股票中哪個表現更加優異。巴菲特回應稱，最好的投資對象是不需要持續再投資的企業，因為當美元貶值時，再投資的成本就會越來越高。

巴菲特指出，「通貨膨脹期間表現最好的股票是你投資一次之後，之後不需要再次投資。」並補充說，「任何需要大量資本投入的公司往往都在通貨膨脹時期中表現不佳。」

他還表示，公用事業或鐵路等行業「不斷消耗更多的資金，但盈利能力卻不如以前。

他指出，「在通貨膨脹時期擁有一個品牌是件好事。」例如，美國巧克力公司時思糖果（See's Candy），他從1972年就擁有了這個品牌。

當然，大多數投資者無法擁有整個企業，但他們可以購買自己喜歡的公司的股票。正如巴菲特在2009年所說的那樣，擁有「一個很棒的企業」是投資成功的一部分因素，因為無論美元的價值發生什麼變化，企業的產品仍然會有需求。

雖然在通貨膨脹時期選擇一隻好股票是至關重要的，但巴菲特仍建議，對於大部分投資者來說，最優的投資方式是投資風險較低的，且持有費用低廉的指數基金。

此前，巴菲特多次建議廣大投資者去投資指數基金，因為這些基金跟蹤對標的指數，並且可以起到自動分散投資的作用。例如，標普500指數包括蘋果、可口可樂和谷歌等知名公司。

截止目前，標普500指數年漲幅已達到17.3%，其遠超於通貨膨脹。