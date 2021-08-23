杭州叫停拍地　或造就區域性龍頭房企　呢間顯競爭優勢｜聶振邦

近期杭州終止掛牌第二批集中供應的住宅地塊，合計31宗，但同時公佈將於8月31日之前重新公告相關細節。市場普遍認為這與宏觀經濟增速未符預期及信貸收緊有關，而內地房地產開發商一向對信貸息口非常敏感，料影響不少房企的購地意欲。

不過，這將為有實力的上市房企帶來良好的購地條件及增長動力。特別是區域性龍頭房企，將可憑藉其區域性市場營銷經驗、深厚的優勢資源，以及售後物管服務的配置等，取得更大的購地優勢，不斷擴大其市佔率。

（新華社）

立足南京兼深耕長三角 顯競爭優勢

在2021上半年，專注於在長江三角洲地區為全齡客戶（住宅特點是要讓0至100歲的客戶都能住得舒服、住得安心）開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際（1902）便作出了示範。

集團一直堅持立足南京、深耕長三角地區的發展方針，於期內共獲取12塊優質地塊，主要位於南京、杭州、無錫等長三角區域核心城市的熱門區域，總建築面積超過240萬平方米，進一步深耕五大區域市場。集團預期其中部分項目將於年內實現開盤，為全年合約銷售做出貢獻。

在「雙集中」政策下 （即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動），銀城國際作為區域性龍頭企業在當地的拓展優勢不斷放大。截至2021年6月30日，集團的土地儲備總建築面積超過757萬平方米，其中集團應佔權益的土地儲備建築面積約522萬平方米。於2021年6月30日，集團擁有位於中國10個城市的58個項目，其中37個項目由集團所開發及擁有，餘下21個項目由集團的合營企業及聯營公司開發及擁有。

圖中為君頤東方，位於南京市棲霞區。（銀城國際網站截圖）

下半年項目交付高峰期 收益料大增

回顧2021年上半年業績，銀城國際於期內錄得合約銷售金額約165.4億元（人民幣‧下同）較去年同期增長約1.7倍；業務收益約37.9億元。毛利約6.9億元，毛利率約18.2%，較去年同期上升2.5個百分點。期內溢利約3.0億元，純利率同比上升約1.3個百分點達7.9%。而股東應佔溢利約8,042萬元。

基於上半年合約銷售的同比強勁增長，加上集團已表示期內新增土儲中的部份項目可於年內開售，可以預期下半年將進一步推動銀城國際的業務發展。此外，銀城國際2020年全年合約銷售達232億元，隨著多個新項目的如期交付，下半年的收益有望較上半年顯著提升。同時，按上、下半年溢利分佈為四六之比，預期集團2021年全年歸母淨利潤可達2億元或以上。值得留意於8月4日收市後發佈的7月經營數據，總合約銷售額約10.35億元，較去年同期約7.58億元增長36.5%，繼續保持增長勢頭。

全年佳績可期之外，更重要的是集團將迎來更穩健的現金流狀況，負債可望於未來持續改善。同時，銀城國際的同系公司銀城生活服務（1922）於上周四（8月19日）公佈了佳績，期內總收益約5.88億元，同比增加約41.0%，純利達約4,020萬元，同比增加約36.1%。銀城生活服務的外拓能力強勁，第三方收益佔比達84.2%。但隨著銀城國際的交付住宅項目面積於今明兩年大增，銀城生活服務的佳績亦可期。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

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