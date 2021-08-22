Tesla「新搞作」被批　華爾街券商斥應專注本業

美國電動車公司特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）出名「計仔」多多，繼早期斥資購買比特幣（Bitcoin）後，最近又公布其研發機械人的計劃，不過外界認為其應該專注本業，更直指對新的計劃不看好。



Tesla近日舉行的「人工智能日」（AI Day）活動，預告將打造一款可執行重複任務的人形機械人「Tesla Bot」。華爾街券商Wedbush分析師Dan IvesK在活動後提到，對Tesla的Project Dojo等創新潛力，以及全自動駕駛的關注會保持樂觀的看法，惟他對Elon Musk的「科幻」項目如「Tesla Bot」則持謹慎態度。

仍維持其「跑贏大市」評級

Dan Ives認為，Tesla目前應該專注解決更迫切的問題，就如重新加速中國市場需求、自動駕駛安全性和晶片短缺等。Dan Ives更直言，Tesla現時所做的事與其業務重點完全無關，並指「Tesla Bot」絕對是令人頭疼，或會進一步激怒投資者。即便如此，該行仍維持對Tesla「跑贏大市」的評級，以及未來12個月的目標價1,000美元。

特斯拉（Tesla）上周四（19日）公布，正在開發人型機器人，如順利或明年會造出原型機。（Tesla網站）

「新搞作」人形機械人原型或明年登場

Tesla早前於Palo Alto總部公佈一項名為「Tesla Bot」的人形機械人計劃。該人形機械人身高5呎8吋，重量達125磅，能拿起45磅重量兼具150磅的硬舉能力，頭部附有螢幕面板顯示信息，擁有8個鏡頭作為導航用途，同時搭載全自動駕駛電腦及「在 Tesla 汽車中使用的所有相同工具」，包括自動駕駛鏡頭與Neural-net Planning。

Elon Musk解釋指，項目目的是為解決長遠的勞動力短缺問題，相信對經濟產生深遠的影響。他又預計，明年或可推出人形機械人原型。