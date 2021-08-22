比亞迪半導體遭深交所中止IPO審核

比亞迪（1211）分拆子公司比亞迪半導體到深交所創業板上市遭停止。據深交所的創業板發行上市審核信息公開網站顯示，深交所已於8月18日中止比亞迪半導體股份有限公司發行上市審核。

資料顯示，原因是發行人的律師「北京市天元律師事務所」被中國證監會立案調查，當局因此根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十四條的相關規定，中止其發行上市審核。

深交所的聲明指，比亞迪半導體上市被中止的原因，在於發行人的保薦人或簽字保薦代表人、證券服務機構或者相關簽字人員，因新股上市及併購重組等業務涉嫌違法，或其他業務涉嫌違法並且對市場有重大影響，正被中證監立案調查。

三個月內完成盡職調查 方能恢復上市資格

內地傳媒指，根據上述《規則》，只要天元律師事務所的相關情形消除，或在三個月內完成盡職調查，並及時告知深交所，比亞迪半導體才有可能恢復上市資格。比亞迪半導體回應指，公司將會盡快推進覆核。至於何時能重新上市流程，比亞迪半導體及深交所都未有提供時間表。

除比亞迪半導體外，內媒又指，深圳創業板及上海科創板分別有34家及8家企業的IPO申請，分別因天元律師事務所、華龍證券、開元資產評估有限公司及中興財光華會計師事務所被中證監立案調查而被中止。此外，受影響企業還包括南京普愛醫療等。