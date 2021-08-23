專家預測港股反彈勢頭　騰訊現價可吼　阿里呢個位料有支持

恒指上周重挫1541點或5.8%，今日一如預期出現反彈，惟「彈力」教人失望，盤中一度漲逾600點，之後急回，全日僅收升近260點或1.05%，報25109點。



專家認為，恒指目前已靠穩，後市轉勢與否，視乎能否重上本月上旬26800點的高位，而龍頭科技股價殘，也是吸納機會。



恒指重上26000點 方算站穩

恒指今天反彈力度一般，全日成交亦只有1,698億元。華盛証券分析師聶振邦認為，恒指今日收市企於25000點以上，靠穩機會高，有反彈跡象。「上次反彈浪，恒指於8月11日重上26800點附近，故今次能否有一個較明確的轉勢，須視乎能否突破26800點，否則料走勢會在25000至26800點之間波動，散戶可以每1000點作為操作的依據。」

他建議，未入市的投資者可以先把三分一資金投入股市，待恒指靠穩後再「加注」，「假如港股無力升穿26800點，投資者可考慮分段減持或離場！」富昌證券研究部總監連敬涵亦認為港股今日只是技術性反彈，要待恒指突破10天和20天線，回升至26000點水平才算站穩。

聶振邦建議，未入市的投資者可以先把三分一資金投入股市。﹙資料圖片﹚

科技股中長線「值吼」

今輪跌市，科指明顯跑輸恒指，截至上周五已連跌五周，累瀉1719點或22.6%，單計是騰訊﹙0700﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、美團﹙3690﹚、快手﹙1024﹚已累計蒸發1萬億美元。

恒生科技指數今日升逾126點，重上6000點，但亦只較低位反彈30點，現時是否適合入手科技股？聶Sir表示，須視乎投資者是短線或中長線部署。如果是短線的話，他建議可以開始部署騰訊、美團和京東﹙9618﹚博反彈，惟阿里巴巴仍相對弱勢，不建議作為短炒對象。如果是以半年或以上作中長線部署的話，料這4隻下行空間有限，皆可以吸納。

回顧8月上旬，騰訊於490至500元偏向有阻力，可睇位操作。﹙資料圖片﹚

440蚊左右落注騰訊

其中，騰訊（0700）上周獲北水淨流入逾10億元，今日又吸近21億元北水，聶Sir稱，這反映市場認為騰訊已經跌至較吸引水平。「騰訊作為香港大型科技股，指標性比較強，有資金流入的話，喘定機會較高， 雖然現時大市仍受消息主導，但變相如果沒有進一步負面消息，股價則會止瀉。」

聶Sir指騰訊現價可考慮入手，建議散戶約在現水平﹙今日收報433.8元﹚先投放三分一資金，待460元不再有回調跡象時，再投放另外2注。「回顧8月上旬，騰訊於490至500元偏向有阻力，可考慮先止賺，突破500元後再上望520至540元水平。」

專家指，阿里跌穿150元的沽壓力度未必大。﹙資料圖片﹚

阿里150元大關「硬淨」

相比騰訊反彈，阿里巴巴今日毫無反彈，全日跌近4%，收報152.1元，該股已連跌9天，走勢相當弱，究竟現時是否撈底時機？聶Sir建議心思思欲入市的投資者先觀察多2至3個交易日，待股價站穩150元再分注吸納會較為安全，但認為其上升動力較弱。「投資者可在150元上下水平先入1注，待重上160至165元後再加注。而180至185元傾向有阻力位，故買入時不應該對阿里升幅有太大期望。」

他補充，阿里跌穿150元的沽壓力度未必大，因為現時已經是其在2019年上市以來的新低，認為阿里的橫行區間會處於160至180元之間。

聶Sir建議可留意基建股、水泥股。﹙資料圖片﹚

基建股、水泥股值博

富昌證券研究部總監連敬涵則認為投資者應該保持有五成的現金，須留意共同富裕新國策的發展對巨企帶來的風險，但認為現時中美關係正是投資好機會，因為美國需要中國協助解決阿富汗問題。「科技股監管是風險，中美政治是機會！」他強調，個人對内地監管風險仍有戒心，「700﹙騰訊﹚千萬不要撈！ 未來將會是被主要打壓對象之一。」

聶Sir指出，擔心政策會影響其走勢的投資者，可選擇傳統經濟股份。此外，他建議可留意基建股、水泥股，「内地下半年刺激經濟時會投放較多資源在基本建設，受惠機會亦較高。而中美關係對近期股市的影響，視乎未來兩國官員會面時的談話内容會否有重大決定以及跟之前的立場是否一致，否則對大市影響有限。」