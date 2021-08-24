騰訊回購後均見底反彈？　重溫歷年操作表現

騰訊控股（0700）8月23日繼續耗資1.01億港元回購23萬股股票，回購價格每股432港元至443.8港元，為連續第三個交易日進行回購。此前，騰訊控股分別回購18萬股和24萬股，涉資1.787億港元。

騰訊開啟今年首次回購

《富途資訊》報道，近期騰訊股價近乎「腰斬」，從高點的773.4港元下跌至420港元附近，跌幅超過了45%，市盈率也已跌至17倍，位於歷史低點。面對大幅回撤，騰訊在8月19日（本周四）回購18萬股公司股份，涉及資金7,696.5萬元，每股回購價介於419.4至435.2元。

實際上，這不是騰訊的第一次回購。在2004年上市之後的十多年裏，騰訊一直陸陸續續的進行回購操作。值得關注的是，每次騰訊回購股份的時點往往都位於公司股價的階段性觸底階段。一般來說，在公司回購後，股價大多會有不錯的表現，重回上升通道。

那麼，本次回購又是否可以緩解市場的悲觀情緒進而振奮股價呢？以史為鑑，一起來回溯一下騰訊的回購史。

2005年至2014年斥資43.4億港元回購

2004上市後至2014年，騰訊就耗資43.4億港元進行了回購操作。2005年11月24日，騰訊上市後第二年，開始了第一筆回購，一直到2006年2月份，中間進行了密集的回購。

回顧來看，這筆回購有效的支撐了當時的股價，提振了市場信心。長期來看，伴隨着公司的極速發展，股價也一路飆升，這次回購也獲得了數以百倍的回報。

2018年再次回購

2018年，騰訊從9月7日開始連續進行了11個交易日的回購。回購計劃結束後，伴隨全球經濟復甦及騰訊業績飛速增長，股價也開始一路上揚。

2019年又一次出手回購

2019年二季度財報公布後，業績不及市場預期，外加外圍環境波動等多重因素影響，騰訊股價呈現震盪下行的走勢，僅一個月，股價便從從372.4港元最低跌至312.2港元，累計跌幅逾13%。

股價低迷多日後，騰訊便於8月28日出資實施回購，經歷了31個交易日，累計回購348.67萬股，回購均價332.9港元，累計耗資11.61億港元。

回溯來看，回購第二天開始變開始觸底反彈，回購區間即為築底過程，之後股價一路高歌猛進衝到歷史高點。