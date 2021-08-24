人行：堅持不搞大水漫灌　加快制定《金融穩定法》

中國人民銀行黨委書記郭樹清於日前主持會議時提到，要加快推進制定《金融穩定法》。

據人行官網發布，郭樹清8月20日主持召開黨委（擴大）會議，會議要求統籌做好重大金融風險防範化解工作時提到，要堅持底線思維，遵循市場化法治化原則，毫不鬆懈防範化解各種金融風險。要密切監測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。

會議還要求，要進一步明確監管部門、行政主管部門、地方政府以及金融機構、企業等各方責任，暢通機制、明確職責、分工配合、形成合力，推動做好重點省份高風險機構數量壓降工作。進一步加強政策研究儲備，加強金融法治和基礎設施建設，加快推進制定《金融穩定法》。

會議還提到，把促進共同富裕作為金融工作的出發點和着力點。堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

2021年3月16日，中國人民銀行副行長劉桂平發表文章，建議制定《金融穩定法》，文中提到，防範化解金融風險需要堅實的法律基礎，但中國現行法律對金融穩定和金融風險防範處置的規定條款分散、過於原則，部門化色彩較濃，缺乏系統完整的規定。建立統一、有序、高效、權威的金融穩定法律制度，已經刻不容緩。

劉桂平文中稱，加快制定《金融穩定法》是防範化解系統性金融風險的迫切要求，建議將《金融穩定法》列入全國人大的立法工作計劃，加快推進本法立法工作，條件成熟時儘快出台。

人行旗下《中國金融》雜誌也撰文建議，要通過《金融穩定法》建立跨行業跨部門的金融穩定總體工作機制；構建防範、化解和處置金融風險，維護金融穩定的制度框架；明確各部門及地方政府職責，壓實各方責任等。