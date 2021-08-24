拼多多承諾拿出100億元人民幣利潤　投資中國農業發展

拼多多周二（24日）在公布季績時，承諾將上季及未來數季潛在獲利，投入農業發展，直至投資100億元（人民幣‧下同）。

據《彭博》報道，這家按消費者計的中國最大網絡零售商公布，第二季度營收按年成長89%至230億元，遜於267億元的分析師預估均值。淨利潤為24億元，好於2020年同期淨虧損8.99億元的表現。該公司表示，董事會已批准用於滿足農業和農村地區關鍵需求的公益倡議。

拼多多執行長陳磊在聲明中稱，公司將耐心投資於這項重要而具挑戰性的任務，第二季度所有利潤，及未來幾個季度的潛在利潤都將首先分配給這項計劃，直到完全兑現100億元投資承諾。

在此之前，競爭對手阿里巴巴和京東均公布因面臨監管限制而成長放緩。自10個月前開始整頓網路行業以來，中國政府頒佈了消除壟斷做法和不公平競爭，加強數據安全、線上內容等領域監管的新規。為此，網絡零售商開始通過大舉支出來尋求新的成長渠道。

月度活躍用戶增至8.5億

拼多多大舉投入了有阿里巴巴和美團參與、競爭激烈的社區團購等領域，還有農業和基礎設施領域。

該公司周二還公布，第二季度月活躍用户數升至8.499億。阿里巴巴中國零售市場的這個數字為8.28億。近年來，阿里巴巴和京東都推出了下沉到中小城鎮吸引較低收入群體的新業務，進軍拼多多的傳統強項領域。

「雖然鑑於基數龐大，用户成長趨勢可能會放緩，但我們認為用户購買頻率和平台參與度將保持穩固，這可能轉化為合理的商品交易總額（GMV）成長，」花旗（Citi）分析師Alicia Yap 8月早些時候在一份報告中寫道。「儘管如此，鑑於淘特交易持續增加，而且考慮到經營環境要支持小商户，貨幣化率（營業收入/GMV）的改善可能會有所放緩。」