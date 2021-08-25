Cathie Wood撈底京東：對中國長期樂觀　他們富有創業精神

方舟投資（ARK Invest）創始人凱茜·伍德（Cathie Wood）在當地時間周二（8月24日）一次採訪中表示，從長遠來看，她對中國的看法是樂觀的，而不是悲觀。



新浪財經8月25日報道，Cathie Wood說：「從長遠來看，我對中國並不悲觀，因為我認為他們是一個非常具有創業精神的社會。當然，政府正在制定更多的規章制度，但我不認為政府想要阻止增長和進步。」

隔夜數據顯示，Cathie Wood的方舟自動化技術和機器人ETF在周一（8月23日）買入了京東的美國存託憑證（ADR）。

Cathie Wood在周二的採訪中表示，方舟對中國公司進行了梳理，目前正在整合專注於食品雜貨、物流和製造業的公司的倉位。她說，物流是京東的重要組成部分。

Cathie Wood還再次為特斯拉（Tesla）進行辯護，稱她的分析師被這家電動汽車製造商上周的人工智能日「震撼」了。

她說：「每過一天，特別是我們對他們的人工智能專業知識了解得越多，以及他們是如何真正推動這個領域的發展，以比其他任何人更快的速度，我們相信他們處於領先地位。」

她還說，最近美國汽車銷量的下降不僅是因為晶片短缺，而且是「向電動汽車大規模轉型的開始」。Cathie Wood說：「很多人不想買車，因為他們知道，隨着電動汽車的興起，他們現在買的任何東西都會貶值得更快。」