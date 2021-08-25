阿富汗財路盡斷　塔利班何去何從？《彭博》：中國或押注其礦資源

阿富汗塔利班雖然近日如閃電般攻入喀布爾並執掌大權，但現時各路資金都被斷。據報阿富汗經濟非常依賴外國援助，大約75%的公共開支來自國際援助，財路盡斷，或引發阿富汗貨幣暴跌、國內物價上漲等一系列問題。
有人願意為塔利班提供援助嗎？就在外界對塔利班缺乏信任的同時，中國發言人表示，世界上沒有任何事物是一成不變的，又指長期以來，中國為阿富汗經濟社會建設提供了大量幫助。願繼續為阿富汗和平重建、幫助阿富汗增強自我發展能力和改善民生髮揮積極作用。而據《彭博》報道，中國或押注阿富汗價值萬億美元的礦產資源。
阿富汗央行95億美元資產遭凍結
阿富汗央行代理行長阿賈邁勒·艾哈邁迪8月16日表示，美國凍結了阿富汗央行近95億美元的資產，並停止向阿富汗運送現金，以阻止塔利班領導的政府獲得這些資金，且塔利班仍在美國財政部的制裁名單上。
CNN此前報道，目前尚不清楚阿富汗央行在國內有多少儲備金，但美國政府已開始強調塔利班將難以獲得這些資產。
根據IMF數據，截至2019年，阿富汗央行淨資產共計33.3億美元，佔全國GDP的17.26%，遠不及最初水平。
阿富汗存放於聯儲局的21.9噸黃金被凍結
俄羅斯《消息報》報道，世界黃金協會表示，阿富汗央行有21.9噸黃金儲存在聯儲局，而美國政府在塔利班接管喀布爾當天就凍結了這些財產，旨在切斷塔利班的「財路」。
俄羅斯普列漢諾夫經濟大學副教授沃龍科娃評論稱，對阿富汗的國際經濟和金融封鎖將加劇該國社會的緊張局勢，可能導致國內市場商品短缺、物價空前上升和該國貨幣崩潰。
另有報道指，拜登政府凍結了阿富汗政府在美國銀行的資產，防止塔利班獲得數十億美元資金，包括價值13億美元的黃金儲備，即存放於紐約聯邦儲備銀行金庫中的1731根金條。
國際貨幣基金組織切斷阿富汗資金供應
國際貨幣基金組織（IMF）宣布暫停給予阿富汗約8.1億美元的資金協助，包括特別提款權的4.4億美元貨幣準備金及3.7億美元的貸款。特別提款權是IMF按比例分配給會員國的貨幣準備金，貸款則是先前阿富汗政府向IMF申請用來協助新冠疫情過後的經濟復甦。
世銀暫停對阿富汗經濟援助
世界銀行暫停向阿富汗提供經濟援助，董事會開會後，決定暫停在阿富汗的運作支出。
世界銀行發言人表示，正對阿富汗局勢進行密切監測和評估，會繼續與國際社會和發展夥伴密切磋商、探索如何繼續參與，支持阿富汗人民。
世銀在阿富汗有20多個發展項目，自2002年以來已提供53億美元，主要是贈款。
《彭博》：中國或押注其礦資源
據《彭博》報道，阿富汗已流亡的前任行長則警告稱該國可能遭遇貨幣貶值、通膨加速和資本管制，而塔利班本周已任命了一位新的央行行長來解決這些問題。塔利班還在尋求建立良好的國際關係，特別是與中國的關係，北京官方已經軟化了對塔利班的態度。
報道又指，對於中國而言，阿富汗有著經濟和戰略雙重價值。北京領導人一再呼籲塔利班防範恐怖分子對中國發動襲擊，並視強有力的經濟關係是確保穩定的關鍵，北京似乎看到投資該國礦業的機會，可以通過中國資助建設的基礎設施將礦物運回，包括將鄰國巴基斯坦約600億美元的項目作為通道。
美國官員在2010年估計阿富汗擁有1萬億美元尚未開采的礦藏，而阿富汗政府曾表示，其價值是這一數字的三倍。
不過，報道又指，中國之前也曾蒙受過損失。在2000年，以中國中冶（1618）為首的投資者以近30億美元在喀布爾附近的Mes Aynak中標銅礦開采權。但由於從安全顧慮到發現歷史文物等一系列問題的延誤，該公司迄今為止仍未有任何產出。
中國中冶在其2020年年度報告中表示，正在與阿富汗政府就采礦合同進行談判，此前該公司曾稱該合同在經濟上不具可行性。