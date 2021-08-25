阿富汗財路盡斷　塔利班何去何從？《彭博》：中國或押注其礦資源

阿富汗塔利班雖然近日如閃電般攻入喀布爾並執掌大權，但現時各路資金都被斷。據報阿富汗經濟非常依賴外國援助，大約75%的公共開支來自國際援助，財路盡斷，或引發阿富汗貨幣暴跌、國內物價上漲等一系列問題。

有人願意為塔利班提供援助嗎？就在外界對塔利班缺乏信任的同時，中國發言人表示，世界上沒有任何事物是一成不變的，又指長期以來，中國為阿富汗經濟社會建設提供了大量幫助。願繼續為阿富汗和平重建、幫助阿富汗增強自我發展能力和改善民生髮揮積極作用。而據《彭博》報道，中國或押注阿富汗價值萬億美元的礦產資源。

阿富汗央行95億美元資產遭凍結

阿富汗央行代理行長阿賈邁勒·艾哈邁迪8月16日表示，美國凍結了阿富汗央行近95億美元的資產，並停止向阿富汗運送現金，以阻止塔利班領導的政府獲得這些資金，且塔利班仍在美國財政部的制裁名單上。

CNN此前報道，目前尚不清楚阿富汗央行在國內有多少儲備金，但美國政府已開始強調塔利班將難以獲得這些資產。

根據IMF數據，截至2019年，阿富汗央行淨資產共計33.3億美元，佔全國GDP的17.26%，遠不及最初水平。

阿富汗存放於聯儲局的21.9噸黃金被凍結

俄羅斯《消息報》報道，世界黃金協會表示，阿富汗央行有21.9噸黃金儲存在聯儲局，而美國政府在塔利班接管喀布爾當天就凍結了這些財產，旨在切斷塔利班的「財路」。

俄羅斯普列漢諾夫經濟大學副教授沃龍科娃評論稱，對阿富汗的國際經濟和金融封鎖將加劇該國社會的緊張局勢，可能導致國內市場商品短缺、物價空前上升和該國貨幣崩潰。

另有報道指，拜登政府凍結了阿富汗政府在美國銀行的資產，防止塔利班獲得數十億美元資金，包括價值13億美元的黃金儲備，即存放於紐約聯邦儲備銀行金庫中的1731根金條。

世界黃金協會表示，阿富汗央行有21.9噸黃金儲存在聯儲局，而美國政府在塔利班接管喀布爾當天就凍結了這些財產，旨在切斷塔利班的「財路」。（Reuters）

國際貨幣基金組織切斷阿富汗資金供應

國際貨幣基金組織（IMF）宣布暫停給予阿富汗約8.1億美元的資金協助，包括特別提款權的4.4億美元貨幣準備金及3.7億美元的貸款。特別提款權是IMF按比例分配給會員國的貨幣準備金，貸款則是先前阿富汗政府向IMF申請用來協助新冠疫情過後的經濟復甦。

世銀暫停對阿富汗經濟援助

世界銀行暫停向阿富汗提供經濟援助，董事會開會後，決定暫停在阿富汗的運作支出。

世界銀行發言人表示，正對阿富汗局勢進行密切監測和評估，會繼續與國際社會和發展夥伴密切磋商、探索如何繼續參與，支持阿富汗人民。

世銀在阿富汗有20多個發展項目，自2002年以來已提供53億美元，主要是贈款。

圖為7月28日塔利班政治委員會負責人巴拉達爾在中國天津與中國外長王毅合照。（Reuters）

《彭博》：中國或押注其礦資源

據《彭博》報道，阿富汗已流亡的前任行長則警告稱該國可能遭遇貨幣貶值、通膨加速和資本管制，而塔利班本周已任命了一位新的央行行長來解決這些問題。塔利班還在尋求建立良好的國際關係，特別是與中國的關係，北京官方已經軟化了對塔利班的態度。

報道又指，對於中國而言，阿富汗有著經濟和戰略雙重價值。北京領導人一再呼籲塔利班防範恐怖分子對中國發動襲擊，並視強有力的經濟關係是確保穩定的關鍵，北京似乎看到投資該國礦業的機會，可以通過中國資助建設的基礎設施將礦物運回，包括將鄰國巴基斯坦約600億美元的項目作為通道。

美國官員在2010年估計阿富汗擁有1萬億美元尚未開采的礦藏，而阿富汗政府曾表示，其價值是這一數字的三倍。

不過，報道又指，中國之前也曾蒙受過損失。在2000年，以中國中冶（1618）為首的投資者以近30億美元在喀布爾附近的Mes Aynak中標銅礦開采權。但由於從安全顧慮到發現歷史文物等一系列問題的延誤，該公司迄今為止仍未有任何產出。

中國中冶在其2020年年度報告中表示，正在與阿富汗政府就采礦合同進行談判，此前該公司曾稱該合同在經濟上不具可行性。