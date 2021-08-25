美股屢創新高　美銀卻狠抓這個「風險信號」！

綜合媒體報道，今夏美國國債表現意外強勁，優於大部分小型股和大宗商品類資產，但美國銀行的技術團隊認為這是一個令人擔憂的信號。

美債期貨指數與羅素2000指數之比，自3月觸及創紀錄的低點以來一直走高，今夏更是達到高峰。美國銀行認為主要原因是市場風險偏好下行，以及不斷加劇的通貨膨脹使小型股承壓。大宗商品市場的情況也是類似，在過去幾個月表現遜於銅和原油之後，債券市場開始出現反彈。

美國銀行表示，從歷史上來看，當這類比率見底時，通常意味着債券價格將出現持續性反彈，這可能會在年底前使市場的風險偏好進一步降低。比率加速走高之際，正值Delta變異病毒蔓延導致的新增病例不斷上升，再加上美聯儲何時開始減少債券購買規模存在不確定性。

美國銀行策略分析師Paul Ciana，Adarsh Sinha和Janice Xue當地時間8月24日在一份研究報告中寫道，「這個跨資產難題將給下半年的風險偏好蒙上陰影。比率上升意味着市場風格轉向低風險型或均衡型投資組合的趨勢，這種趨勢在利好因素支撐或指數見頂時都有可能一直持續，美股承壓的可能性進一步增大。比如2005至2009年，以及離我們最近的2015至2019年。」

自3月底達到1.77%的峰值以來，美國10年期國債收益率已經下跌了近50個基點。儘管一系列通脹數據強於預期，但避險資金的不斷流入還是讓收益率下跌。收益率的下滑幫助盈利能力相對較強的大型科技股，重新佔據主導地位，納斯達克100指數在2021年漲幅達到19%，而羅素1000指數上漲近12%。

8月24日美股收高，納指與標普500指數創歷史新高。納指史上首次站上15000點關口。

截至收盤，道指漲30.55點，或0.09%，報35366.26點；納指漲77.15點，或0.52%，報15019.80點；標普500指數漲6.70點，或0.15%，報4486.23點。

盤中，納指最高上漲至15034.89點，標普500指數上漲至4492.81點，均創盤中歷史新高。

儘管華爾街方面普遍預計收益率將在年底前再次上升，但不確定性加劇帶來的避險資金大幅流入限制了收益率攀升。美國10年期國債收益率8月24日小幅升至1.29%左右，表現幾乎與上個月持平。