工信部：210款APP未按要求完成整改　搜狐資訊汽車頭條被點名

中國工信部發布《關於侵害用户權益行為的APP通報（2021年第9批，總第18批）》稱，有210款APP未按要求完成整改，搜狐資訊、紅袖讀書、多點優選、汽車頭條等被點名。



《中新經緯》報道，中國工信部表示，各通信管理局按照該部門統籌部署，依據《網絡安全法》等法律法規，積極組織開展手機應用軟件監督檢查。截至目前，檢查發現尚有210款APP未按要求完成整改。

其中，北京市通信管理局通報了海濱消消樂、搜狐資訊、紅袖讀書、免費淘小說、搜狗搜索、她社區等21款存在問題的應用軟件；天津市通信管理局通報了58月嫂客户端、e校通、京師e學堂等12款存在問題的應用軟件；內蒙古自治區通信管理局通報了赤峰同城、點呀、華蒙通等6款存在問題的應用軟件；遼寧省通信管理局通報了劇本殺官方、狐狸視頻、小豬工匠等6款存在問題的應用軟件；上海市通信管理局通報了FO學院、少女前線、幻劍情緣、陽光語文等20款存在問題的應用軟件。

此外，浙江省通信管理局通報了多點優選、雲閃播、同花順股票開户、steam遊戲特權、同花順投資賬本、清理加速大師、單機鬥地主（途遊）等122款存在問題的應用軟件；廣東省通信管理局通報了萌寵大作戰、百變商城、口袋寵物世界、信用卡極速申辦等14款存在問題的應用軟件；四川省通信管理局通報了依戀直播、黃金交易、團購砍價、海天星火等9款存在問題的應用軟件名單。

中國工信部指出，上述APP應按相關通信管理局要求，在9月1日前完成整改落實工作。逾期不整改的，中國工信部將依法依規組織開展相關處置工作。