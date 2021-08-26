對Jackson Hole會議有何期待？　市場或出現這一反應

據FX168網站8月25日報道本周，在關鍵的傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行會議之前，市場觀望氛圍較濃。美聯儲主席鮑威爾周五將發表演講，一些投資者預計，屆時鮑威爾將可能暗示縮減貨幣刺激計劃的時間表。

針對此次會議，forexlive撰文進行前瞻，內容如下：在傑克遜霍爾會議（8月26日至27日）之前，傳出了一些喜憂參半的訊息。美聯儲副主席克拉裏達（Clarida）表示，他預計可能最早在2022年加息，由此設定了美聯儲會提前縮減購債規模的預期。

然而，密歇根大學消費者信心指數是一個糟糕的失誤，一些分析師稱讚它是一個很好的衰退預測指標。其理由是，此前有幾次，它的下跌出人意料，並預示着美國經濟的下行。這一次，令美國投資者感到恐慌的是delta變種的迅速傳播。

美國的新增病例和死亡人數都在上升。這是投資者在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前日益關注的問題，尤其是在上周五（8月20日）美聯儲的卡普蘭講話之後。美聯儲的卡普蘭曾是一位突出的鷹派人物，他傾向於儘早縮減量化寬鬆。8月早些時候，他曾表示，他預計在9月的會議上會有縮減購債規模的計劃，10月則會正式縮減購債規模。

然而，他最近的評論表明，他擔心delta變體毒株會限制生產，減緩重返工作崗位的速度。如果delta變體對GDP有更負面的影響，那麼他就會調整他的觀點。

美國新增病例、死亡病例和住院人數都在上升。這一切意味着什麼？

整體而言，這意味着美聯儲在周五更有可能是鴿派的（基本假設）。對新冠肺炎的擔憂將使美聯儲很難繼續推進收緊。縮減量化寬鬆預計將被推遲，這應該會削弱美元，提振黃金，並幫助股市走高。

不過，很難在如此極端高的水平上購買股票，而且注意到歐洲股票現在可能提供更好的價值。

凡事也有例外，如果美聯儲確實出乎市場意料，宣佈縮減購債的時間表，那麼可能出現以下反應，美元走強、美國10年期國債收益率上行、美元兑日元走強、歐元兑美元走弱以及黃金拋售。