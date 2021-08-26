DayDayCook宣布以SPAC方式赴美上市　股票代號為DDC

日日煮（DayDayCook）宣布，已與美國特殊目的收購公司（SPAC） — Ace Global Business Acquisition Limited（Ace）（納斯達克：ACBA、ACBAU、ACBAW）簽訂協議進行合併，DDC將以新的股票代號在美國納斯達克資本市場上市。

日日煮現有的管理團隊將在交易完成後，繼續經營合併後的新公司。Ace計畫以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約3,000至4,000萬美元。若沒有股東贖回，合併後的新公司在成交時的預估價值約為3.77億美元，並將從Ace的信託帳戶獲得4,690萬美元現金。

日日煮是一個內容導向的領先生活品牌，主要目標為年輕美食愛好者，其主要產品包括即食（RTH）、即煮（RTC）和植物性食品。集團在主流社群媒體和電子商務平台分享烹飪和生活方式的視頻，推廣其產品，逐步建立品牌知名度，累積視頻瀏覽量超過30億次，並在全球收獲超過1,000萬的訂單。

日日煮並推出植物肉類速食產品，以滿足消費者對健康膳食日益增長的需求，未來發展策略是進一步增加植物性食品的收入貢獻。本月，日日煮宣佈獲璞瑞資本參股投資，將進一步強化公司在食品研發及植物性食品的相關業務發展。

日日煮創始人兼首席執行官朱嘉盈表示，日日煮很興奮能宣布與Ace合併這個消息，並為股東長遠創造價值。在過去兩年，集團成功拓展RTH、RTC和植物性食品市場，根據市場趨勢，RTH和RTC食品的市場滲透率將會繼續加深，預計集團的收入將在未來幾年迅速增加。日日煮將進一步發展其新的RTH和RTC產品線，並專注於發展高潛力的植物性食品，未來RTC和植物性產品的比例將大幅增加。

Ace的首席執行官Eugene Wong表示，Ace的目標是透過合併，建立一間成功的上市公司，並一直以勤奮和耐心，物色最佳的目標公司進行合併。對於與日日煮合併感到非常自豪和榮幸，日日煮的管理團隊十分優秀及成功，其銳意開發創新的未來食品，為人們的生活帶來便利，表現出色，相信亦能為股東持續創造價值。集團很高興參與這次的合併，並期待與日日煮一起完成交易。