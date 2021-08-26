環聯：第二季涉網上約會等「虛擬社區」疑似數碼詐騙急升逾3倍

環聯（TRU）發表最新《全球數碼詐騙趨勢季度調查報告》指，本港的數碼騙徒正將目標從物流業轉移到虛擬社區（網上約會、論壇等）及電子遊戲行業。

環聯指，與去年同期比較，全球各行業在今年第二季度（2021年4月1日至6月30日）的可疑數碼詐騙比率飆升了16.5%；單計香港而言，可疑數碼詐騙比率的升幅更高達62.4%，當中虛擬社區及電子遊戲的疑似數碼詐騙比率錄得最高升幅，分別達到333.3%及205.6%。

環聯亞太區首席產品官殷虹指，騙徒每隔數個月便會轉移行騙的目標行業，是相當常見的現象，騙徒傾向於在交易活動激增的行業尋覓機會。在今年第二季，當香港逐漸從疫情中復甦，市民的非必要開支開始增加，虛擬社區及電子遊戲活動變得更主流化，因而成爲騙徒首選的下手對象。這些行業的騙案大幅上升，亦可歸因於市場活動增加而變成更大的目標，因此吸引騙徒轉移視線至這些行業。

逾三分一消費者曾是新冠肺炎相關數碼詐騙目標

隨著針對企業的數碼詐騙不斷升級，約37%香港受訪者稱自己曾成為新冠肺炎相關數碼詐騙的目標。網絡釣魚仍然是最常見的新冠肺炎相關數碼騙案類型。在曾被詐騙的消費者當中，34%表示自己曾成為網絡釣魚的受害者。信用卡被竊或盜用是次常見詐騙類型，有22%的香港消費者曾受影響。

此外，年輕一代最容易成為騙徒下手的對象，Z世代中有40%表示自己曾成為目標。

殷虹指出，每三個香港人中便有一人曾成為疫情間數碼騙案的目標或受害者，這令企業在維持客戶交易信心方面受到更大壓力。在騙徒不斷針對消費者的情況下，企業有責任竭盡所能，確保消費者交易安全，同時提供流暢無阻的交易體驗，以增加消費信心。