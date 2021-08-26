美聯：中期虧轉盈賺1.76億　黃建業女兒黃靜怡出任聯席主席

美聯（1200）公布，截至六月底，中期虧轉盈，賺1.76億元，去年同期則虧損2,400萬元，不派中期息。

期內，收入為34.46億元，按年增近四成。集團指，上半年樓市全面復甦，表現熾熱，由於預期低利率會維持一段時間，加上經濟穩步復甦，凝聚購買力爭先湧入市場；又指是超級豪宅市場表現卓越，個別豪宅呎價創歷年新高，跑贏大市。

集團指，住宅租務市場表現同樣向好，雖然出入境限制以及經濟疲弱均曾嚴重打擊租務需求，加上疫情下大學取消面授課堂，内地或海外學生可遙距進行視像課堂，導致租務需求大減。幸好，自二零二一年第二季起，租金回復上升趨勢，住宅租務市場在暑假期間維持強勁表現。

黃建業女兒出任聯席主席

集團又認為，隨著經濟環境向好，預計下半年住宅物業交投旺勢持續，樓市持續向好。

另外，美聯宣佈副主席、董事總經理及執行董事黃靜怡，將調任為聯席主席，該調任將待決議案獲通過後方作生效。

董事會認為，調任黃靜怡為本公司聯席主席乃在彼領導董事會及管理層及彼擔任副主席職務上之伸延，並且將有利於本集團之長遠業務發展。

黃靜怡於調任聯席主席後將繼續出任本公司執行董事及董事總經理，現任主席黃建業，將與黃靜怡共同出任本公司聯席主席。