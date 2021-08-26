出任TVB副總經理自評50分　曾志偉：要參考友台點解節目做得咁平

電視廣播（0511）上半年業績報告中的摘要中表示，為加強綜藝節目製作實力，已委任兩位著名資深演藝人曾志偉及王祖藍加入高級管理層。

今次是曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）後首次出席業績發布會，被問到對自己上任後的評分，他自評「50分啦」，主要是上任至今仍然未看見顯著成績。

曾志偉指，TVB在節目模式方面會嘗試多元化，目前仍然在摸索市場。又指會重點發展選秀節目，例如「星夢」集合各界人才，藉TVB擁有全球最大廣東話市場，銳意成為「世界選拔總部」。

主席許濤補充，在投放內容製作時「絕不手軟」，積極創造歌星、明星，認為自家製作的IP有長遠價值，不少經典IP至今仍然帶來收益，「正如每日都有人想翻拍上海灘」。

TVB一眾高層出席記者會，講解公司業務最新發展。（廖雁雄攝）

強調節目製作有界線 「唔好教壞細路」

對於友台節目影響力席捲香港，TVB會否參考其節目製作，曾志偉回應指，TVB有別於其他電視台，一直以普羅家庭觀眾的對象為主，由八個月至88歲都是目標觀眾，節目題材不宜太偏鋒。曾志偉強調， TVB節目要有界線，「都係果句，唔好教壞細路」。

不過，曾志偉認為最需要向友台學習的地方是，「點解可以咁平做一個節目」，他直言香港小姐等節目需要投放不少金錢。曾志偉認為翡翠台會繼續製作主流節目，新嘗試則放在J2，明珠台亦會製作自家節目。他笑言，主席對他說「唔使節流，開源啦！」

由演藝走向行政，對於曾志偉屬新嘗試，而他亦表示會為TVB帶來更多新題材。以往無綫電視以「一至五」的橫線節目播放，未來或會改以「一至三/四至五」的直線播放。