Jackson Hole｜鮑威爾重磅講話前夕　美聯儲鷹派齊施壓︰縮減QE

在美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）傑克遜霍爾重磅講話前日，美聯儲幾大鷹派官員發表講話，核心要點就是美聯儲要縮減QE了，哪怕現在Delta病毒疫情嚴重，但尚未看到其對經濟的影響。

大鷹派達拉斯聯儲主席卡普蘭

綜合報道指，卡普蘭（Robert Kaplan）表示，維持自己對美國經濟、美聯儲減碼QE前景的預期不變。仍然傾向於FOMC在9月貨幣政策會議上宣佈開始減碼QE的決定，在10月或此後不久開始執行縮減QE。

卡普蘭稱，美聯儲債券購買行動支持需求，但需求端（本來就）不是一個問題。債券購買的副作用讓其憂心忡忡。

卡普蘭透露，他所聯繫到的企業表示，他們正在抵禦Delta變異病毒的影響。隨着新冠疫苗接種率的提高，看見更多的經濟韌性。

卡普蘭是美聯儲官員中知名鷹派，在2023年擁有投票權。8月20日，他一度立場軟化，稱正密切留意Delta病毒對美國GDP的影響，若Delta病毒傷害復甦，其縮減QE的預期可能改觀。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德

布拉德（James Bullard）是2022年FOMC票委。他表示，美聯儲需要縮減購債規模，到2022年3月前結束QE。2022年3月這一時點，將給美聯儲決定何時從零開始加息贏得「選擇權」：那時看通脹是不是降温下來，如果沒有，那麼需要更激進的政策來降壓通脹。不過布拉德沒有表示傾向於何時加息。

通脹問題是布拉德的擔憂。他稱，通貨膨脹比預期的要高，2022年通脹至少達到2.5%。不想要太高的通貨膨脹，這會傷害美國窮人。

布拉德認為，美國經濟已經學會適應疫情。雖然存在Delta變異病毒的風險，但經濟仍在強勁增長，不需要更多的刺激。

布拉德還指出，有一些證據表明美聯儲的債券購買已經開始在美國房地產市場上製造泡沫。

美國堪薩斯聯儲主席喬治

喬治（Esther George）表示，現在是美聯儲開始縮減QE的時候了。就業市場在進展，以及通脹持續走高。美國經濟已經達到美聯儲可以開始撤回超寬鬆貨幣政策的地步。我準備好更快而不是更晚討論這一問題。喬治沒有給出具體的開始縮減QE的時間，只是表示很快就會到來。

喬治認為，雖然Delta變異病毒值得關注，但它不會對經濟產生重大影響。從地區聯繫人那裏聽到的情況和迄今為止的數據，都沒有顯示前景發生重大變化。

傑克遜霍爾全球央行年會周五登場 鮑威爾講話備受關注

全球矚目的全球央行年會將於周五（8月27日）起正式拉開帷幕，本次會議的主題是「不平衡經濟下的宏觀經濟政策」，美聯儲主席鮑威爾將於美國東部時間8月27日上午10點就經濟前景發表線上演講。

一年一度的傑克遜霍爾全球央行年會召開之際，正值市場對美聯儲將如何開啟Taper關注最為密切的時候，屆時鮑威爾發言的每一句話都將被反覆琢磨，牽動市場神經。

高盛（Goldman Sachs）此前預計，鮑威爾將通過承認勞動市場取得的進展，保持市場對於美聯儲9月份發出Taper預警，並於11月正式宣佈Taper的預期。但鮑威爾將謹慎地避免市場鎖定對Taper時間的預期，以為將來可能出現的變化留下餘地。