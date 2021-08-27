趙薇疑遭封殺《還珠格格》被下架　「娛圈巴菲特」何以至此？

周四晚（26日）內地各大視頻平台突然將內地知名女星趙薇主演的多部作品除名，包括曾令她風靡一時、大紅大紫的電視劇《還珠格格》第一部和第二部。部分趙薇的代表影視作品在平台上點擊後會出現無法播放的狀態，涉及趙薇的熱話也無法顯示。



綜合內地媒體報道，內地女星趙薇主演的多部作品遭下架，包括執導作品《致我們終將逝去的青春》在騰訊視頻被下架，其參與主演的包括《親愛的》、《畫皮》、《還珠格格》等多部影視作品，在演員列表中已看不到「趙薇」；愛奇藝、優酷等影視平台，在搜索趙薇名字時，則直接顯示結果未予顯示。

隨後有消息傳出，趙薇被列為劣跡藝人，根據相關要求，各部門各單位要對所有線上線下節目排查清理有關劣跡藝人的相關內容。不過，這未得到官方證實，亦未知趙薇被封殺和作品未能播放的原因。

多個影視平台已找不到「趙薇」。（網上圖片）

近年趙薇除了發展其演員事業外，她與丈夫黃有龍多次涉足金融市場，包括投資在港上市的中國創意控股（8368），剛上市一周帳面賺9倍；之後亦曾入股阿里影業（1060）、瑞東集團（0376），其中瑞東集團在消息公布後復牌，當日股票收市升逾1.5倍。由於多次於資本市場「打勝仗」，趙薇被譽為「娛樂圈巴菲特」。

不過，她與黃有龍的「龍薇傳媒」曾以極高槓桿比例收購祥源文化，但由於在履行信息披露方面存在違規，被指以名人效應等因素疊加，嚴重誤導市場及投資者，引發市場和媒體高度關注，嚴重擾亂了正常的市場秩序，2018年11月20日，上海證券交易所對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等5年內不適合擔任上市公司董事。

《赤壁》趙薇飾演孫尚香。（劇照）

被實施5年證券市場禁入後，趙薇夫婦二人近年較少出現在各公司的管理層名單中。據天眼查App顯示，趙薇目前旗下共有14家公司，其中6家已處於註銷狀態。翻查資料，2019年7月趙薇旗下共有20家公司。由此可見，她的資本版圖似乎大幅縮水。

目前，趙薇名下註冊資本最高的為合寶文娛集團，達1.1億元人民幣，公司主要從事廣播電視節目製作經營、電影發行、演出經紀等業務，趙薇持有該公司的4.5%股份。此外，她還是蕪湖中星汽車銷售服務監察人，而在龍薇傳媒中，趙薇的持股比例高達95%。

2019年胡潤百富榜上，黃有龍與趙薇曾以45億元人民幣財富位列榜單第912名，但一年後，已找不到兩人的踪影。