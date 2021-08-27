台積電或上調晶片價格　傳iPhone 13 Pro Max賣1.8萬成史上最貴

Apple（AAPL）下月或推出新款iPhone 13系列。據DigiTimes報道，由於全球晶片供應緊張，台積電（TSM）計劃上調晶片價格，為減輕成本上升對其盈利能力的影響，Apple有意提高iPhone 13的售價。

報道指，Apple今年正準備對iPhone 13進行一些重大改進，包括專為專業攝影師和攝像師設計的功能。在即將推出的iPhone產品線的高階型號上，有傳言稱蘋果將增加對ProRes視頻和人像模式視頻的支持，Apple可能會將這兩項功能視為其最高級iPhone加價的理由。

市場消息指，最高階的iPhone 13 Pro Max可能高達2300美元（約17940港元），將成為史上最貴iPhone；至於基本款iPhone 13價格將為799美元（約6232港元）起。

而高階iPhone 13 Pro兩款機型傳將會有黑、白、日落金、玫瑰金、紅色、迷霧紫、湖水綠及玫瑰粉色，共有8款配色可選；而基本款的iPhone 13兩款機型則傳有粉紅、粉藍、橙色、薄荷綠等可選。

另外，據台媒報道，iPhone 13將全系配備「小劉海」顯示屏幕，亦是Apple四年來首次將劉海區域縮小，將帶來更大的屏佔比，視覺效果有效提升，屏幕尺寸則依然維持前代的5.4／6.1／6.7吋三種。