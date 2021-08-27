嘉里物流半年純利增2.15倍　中信股份上半年多賺64%

嘉里物流（0636）公佈今年上半年業績，期內股東應佔溢利為33.8億元，按年增長215%；收入按年增加68%至367.09億元。中期股息每股21.1港仙。

期內，綜合物流業務之分部溢利錄得12.92億元，而國際貨運業務之分部溢利錄得14.37億元，分別增長13%及279%。

集團表示，綜合物流業務的分部溢利錄得13%增長，主要有賴中國大陸製造業蓬勃發展。全球原材料、零件、設備以及涵蓋空運、海運、陸路及鐵路貨運的運輸成本在今年大幅上升，對進出口商均帶來沉重負擔。堵塞和延誤情況預計在2021年下半年難以改善。

集團又指，疫情完結遙遙無期，物流業將繼續擔任關鍵角色，支援全球製造及消費活動。在疫情期間，網上購物已融入人們的日常生活，預期集團的電子商貿業務將持續增長。

中信股份上半年多賺64% 派息增2倍至15仙。（資料圖片）

中信股份上半年多賺64% 派息15仙

中信股份（0267）公布，截至今年6月底止，上半年歸屬股東淨利潤錄得441.75億元，按年增長64%；每股基本盈利1.52元，派中期息0.15元。

集團指，利潤錄得大幅增長，其中金融板塊持續穩定向好，利潤增長32%，實業板塊把握機遇，拉動整體業績顯著提升，利潤增長130%，綜合性企業集團的業務結構優勢進一步顯現。

期內，淨利息收入上升9.42%，至908.34億元，銷售收入激增59%，至2,207.12億元，其他收入則上升14.12%至150.71億元。

截至今年6月底止，公司現金及備用承諾信貸總額為港幣377億元，可用於未來運營和投資。