員工OT就會犯法？　內地明確「996」工作制度嚴重違法｜附案例

內地針對大型公司的超時加班文化發出警告，據《彭博》 報道，中國最高人民法院與中國人力資源和社會保障部聯合發佈了超時加班典型案例，明確「996」（朝九晚九，每周6日）的工作制度嚴重違法，並列舉了10個法庭案例（包括但不限於科技行業），其中勞工被迫加班，或受到傷害。

在一個案例中，某科技公司要求員工簽署協議，放棄加班費，法院裁定此案違法。另一案例中，張某於2020年6月入職某快遞公司，該公司要求「996」工作制，2個月後，張某以工作時間嚴重超過法律規定上限為由拒絕超時加班安排，該公司即以張某在試用期間被證明不符合錄用條件為由與其解除勞動合同。

報道指出，從阿里巴巴（9988）創始人馬雲到京東（9618）首席執行官劉強東，科企億萬富翁一直認為「996」加班文化是在競爭激烈的行業中生存所必需的，馬雲曾指，能夠以「996」模式工作是一種巨大的幸福，如果想加入阿里巴巴，需要做好每天工作12小時的準備。

中國的科技工作者面臨著巨大的壓力，需要長時間工作，同時又往往缺乏明確的法律追索權。與硅谷形成鮮明對比，Google等公司為了激勵員工甚至設立豪華自助餐廳等措施。

不過，報道又指，近來中國互聯網公司棄「996」已成大勢，騰訊（0700）、快手（1024）、字節跳動等幾間大公司和其他中小公司都在進行調整。