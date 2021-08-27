莊友堅都造口罩？　ESPRIT口罩曝光　大賣正能量｜溫多娜手記

自疫情開始，口罩成為每日的必須品，坊間的口罩公司紛紛推出不同款式的口罩吸客！近日，金融圈盛傳，股壇猛人莊友堅都有意「踩過界」，生產口罩！事有湊巧，溫多娜竟在社交媒體Instagram上，看見印有ESPRIT字樣的口罩！

瀏覽ESPRIT官網，暫時未見發售口罩，溫多娜向思捷（0330）查詢是否拓展口罩業務，公關回覆指「口罩並不屬於集團的業務，亦非ESPRIT品牌的官方產品」。

原來今次生產的口罩系列，完全由員工合作，自發自資出品，以反映對公司的支持。眼下口罩常見，但原來意義非常。事關，已蝕錢4年的思捷，自莊友堅妻子入場後，一改「捱打」狀況，進行大改革，終於在剛公佈的中期業績中錄得4年來首次轉虧為盈，有心人希望這份精神能鼓勵市民堅持齊心抗疫，盼望能看到曙光。

的確，這批口罩設計一點也不「馬虎」，色彩繽紛奪目，圖案驚喜有新意，溫多娜就最鍾意口罩上印有「EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT」，給予人正能量！公關向溫多娜解釋，如此設計，想創造「簡單就是快樂」的時刻，為成年人及小朋友帶來喜悅和放鬆的感覺，為大家重新掛上笑臉，貫徹ESPRIT以時尚衣飾傳遞歡樂的理念。公司轉虧為盈，相信股東收唔到口罩，但亦喜上眉梢。