《明報》母企世華首季虧損縮至190萬美元　旗下萬華則蝕420萬港元

《明報》母公司世界華文媒體﹙0685﹚公布，截至今年6月底止，首季股東應佔虧損收窄至190.4萬美元，去年同期蝕568.2萬美元，每股虧損0.11美仙，不派息。

世華指出，期內營業額2,869.3萬美元，按年增長18.5%，主要受惠於出版及印刷分部以及旅遊分部雙雙錄得營業額增長，分別按年上升18.5%及24.5%；在；除息、稅、折舊及攤銷前虧損收窄至29.9萬美元。

集團指，由於全球仍面對疫情困擾，預計2021/22財年度餘下季度充滿不確定性及挑戰。集團經營所在市場大部分人口接種疫苗之前，經濟復甦及重開邊境難望成事。此外，新聞紙價格有可能於今年下半年顯著上漲，意味經營利潤將進一步受壓，將繼續落實嚴格成本控制措施，務求盡量減少對盈利造成之影響，同時亦會設法調整營運及營銷工作以適應新常態。

《明報》母公司世界華文媒體﹙0685﹚公布，截至今年6月底止，首季股東應佔虧損收窄至190.4萬美元，去年同期蝕568.2萬美元，每股虧損0.11美仙，不派息。﹙圖片來源︰Getty Images﹚

世華旗下的萬華媒體（0426）公布，截至今年6月底止，首季虧損縮窄至420.2萬元，去年同期則蝕566.1萬元，每股虧損1仙，不派息。

期內，集團營業額錄1,086.6萬元，按年增加3.7%；毛利達205.9萬元，去年同期則虧損138.1萬，按年增長2.49倍。

集團指，截至6月底止，公司持有毛記葵涌（1716）涉1,200萬股，相當於4.4%股權，公平值為1,368萬元，佔資產總值約10%。