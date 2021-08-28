美股收市｜鮑威爾：收水不會馬上加息　標普 500納指齊創新高

美聯儲主席杰羅姆鮑威爾表示央行並表示會開始縮減每月 1200 億美元買債規模但不會馬上加息，美股週五繼續上漲。道指收漲 240點，標普500同納指雙雙創新高。中概股偏弱，微博、世紀互聯、萬國數據分別錄得約1成跌幅。



美股收市，道瓊斯工業平均指數上漲 242.68 點，或 0.69%，至 35,455.8。標普 500 指數上漲 0.88%，創下盤中新高，收於 4,509.37。納指數上漲 1.23%，報15129.5，也創下歷史新高。

能源股大升，西方石油（OXY）升逾 6.9%，西馬萊克斯能源（XEC）升6.5%，卡波特（COG）油氣公司升6.25%；阿帕契（APA）升 5.936%，哈里伯頓下跌 2%。

健身平台PTON跌8.54%、疫苗股莫得納跌4.517%，在納指成分股中表現包尾。雲端財務、人力資本管理軟件Workday則升逾9%。

道指本週上漲 0.96%，標普 500 指本週上漲 1.52%，納指本週上漲 2.82%。

美聯儲主席鮑威爾（美聯社資料圖片）

10 年期美國國債收益率本週一直漲，但在周五美聯儲主席鮑威爾發表講話後小幅回落，他明確表示在縮減買債後不會立即加息。

「即將減少資產購買的時間和步伐不會對利率上升時間發出直接信號」鮑威爾周五出席美聯儲傑克遜霍爾研討會之際表示。

港股預托證券走弱，其中阿里健康跌6.3%，比本港收市價低3%；騰訊跌1.668%，比本港收市價低1.54%。