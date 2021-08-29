車廠「缺芯」　豐田被逼減產四成　Tesla能避過一劫嗎？｜伽羅華

吉利汽車（0175）本月18日收市後公布的中期財報有寥寥數句：「芯片短缺問題日益嚴重，且新冠病毒個案再度於全球出現上升趨勢，對公司未來數月銷情構成重大威脅。」上述數句道出了全球汽車業的無奈。為了手指頭般大的晶片，全球汽車製造業過去半年形同「打散工」，即是有芯片就開工，無芯片收工。

今輪爆發的「缺芯」風暴真的非常完美，讓人們始料不及的是市場需求強勁，但製造商無貨推出市場，便如「蜑家雞見水」，有錢都賺唔到。

台積電的芯片產能已經被手機巨頭率先佔據，令汽車製造業的龐大需求無法得以滿足。（台積電提供）

疫情期間推動在家工作及遠程教育模式，人們將大部分作業移師線上，造就電腦產品、智能手機的強大需求，個人電腦PC銷售好不容易由近年下行周期轉為上升趨勢，但市調機構IDC近日突然下調今年全球PC付運量的預測1,000萬台，由5月預估賣3.57億台降至最新3.47億台，付運量增長依然強勁，只是「缺芯」令電腦製造商賺少些。

然而，全球車廠並沒有電腦或手機製造商那般幸運，在沒有提前向晶片代工商如台積電、三星等預訂產能下，晶片商的產能順序由Apple、三星及小米等手機巨頭佔去大頭，緊隨其後的是無晶圓廠企業（Fabless）如Nvidia、AMD及高通，餘下不多的產能留給了需求驟增的汽車製造業。

有估計指因「缺芯」問題導致今年全球汽車銷量目標大削500萬輛。（台積電TSMC）

缺芯重創汽車製造業 或致銷量削500萬輛

現時車廠「缺芯」問題之嚴重已演變全球行業現象，美國、日本、歐洲及中國同業均面對前所未有的挑戰。去年受疫情肆虐，全年全球汽車銷售僅6,380萬輛，有估計指，原本今年全球汽車銷售達7,500萬輛，但因為「缺芯」問題，預計今年全球汽車將較目標少賣500萬輛，至7,000萬輛。

導致汽車業「缺芯」問題雪上加霜的是，工業國加快減碳排放進程。因為電動車產業的急速發展，叠加疫後經濟復甦，不但是汽車業，連家電、公用基建、以至所有需要計算力的智能裝置製造都發現自己陷入「一芯難求」的困境。

英國車廠Jaguar Land Rover於7月警告，第三季付運量將較原定目標少一半。（Land Rover官網）

英國汽車製造商及貿易汽車製造商和貿易商協會（SMMT）上周稱，英國車廠7月份僅生產5.34輛汽車，創下1956年以來最差的7月，英國車廠Jaguar Land Rover於7月警告，第三季付運量將較原定目標少一半。若由今年1月起計，英國僅生產55.2萬輛汽車，雖較去年頭7個月增長18.3%，惟當時疫情下車廠近乎停產，若與疫情前的2019年同期相比仍低兩成九。

SMMT將產量跌歸咎於缺芯、工廠停產及工人開工不足，初期停產與疫情反覆有關，但至近期缺芯已成為汽車生產流程的軟肋，一些以往每周開工60小時的車廠工人每周工時已縮短至32小時。

彭博引述日本羅門（Rohm）管理層指，至少明年全年用於汽車和工業機械的重要晶片可能仍供不應求。該公司自去年9月開始提高產能至滿負荷狀態，但仍然滿足不了市場強勁需求，今個財年計劃再投資700億日圓（6.36億美元），但投資不會立時提升產能，因為生產機器需要更長時間才能完成付運。其客戶包括豐田、福特和本田汽車。

因為晶片短缺問題，美國福特汽車預計將關閉一家生產F-150皮卡車的美國工廠一周。（Reuters）

物流受阻 由落單至付運超過20周

因為新冠變種病毒關係，火車、貨船及飛機的貨運因清關程序繁瑣而大量積壓，反映乾散貨付運成本的Baltic Dry Index（BDI）由去年5月低於400，急彈至最新4,235，大幅上調付運費並不能加快付運，只是讓物流商可以決定處理訂單的優先次序，由日本與東南亞間建立的生產鏈因為物流受阻，加上供應商在原材料和零部件根本無庫存，令日本羅門的晶片付運時間超過20周，迫使全球車廠減產或間歇性停產。

據外電報道，豐田9月份可因缺芯關係大削全球產量四成，車廠已於本月中關閉旗下14個生產線。大眾汽車可能還需要進一步減產，福特預計將關閉一家生產F-150皮卡車的美國工廠一周。F-150系列廣受美國消費者歡迎，其輕裝版Lightning經常與Tesla的Cybertruck被消費者比併性能，兩款皮卡曾在視頻中拔河鬥大力。

要製造一輛現代化汽車需要大約4萬個零部件，許多零部件原本可以在幾天內生產出來，但是負責傳感器、引擎管理和電池控制器，以及最終用於駕駛車輛系統的晶片，數目可以超過3,000個之多，這類晶片製造過程耗時數月，而一家晶片代工廠要提升相關產能則需要數年。

Tesla近期延遲付運Model S，市場關注其是否受晶片短缺所影響。

晶片大國斥巨資擴產 惟遠水難救近火

晶片製造大國都清楚提升晶片產能的遠水未必能救近火，但可以解決長遠晶片供不應求的結構性問題。目前拜登政府正推動國會通過一項法案，為該國半導體行業撥款520億美元。歐盟已承諾提供1,600億美元的疫情恢復資金來發展區域技術能力，目標是到2030年將歐盟半導體產能份額提高至全球總產能的兩成，現時歐盟的佔比可能已低於一成。至於南韓，在獲得政府稅收減免的鼓勵下，當地晶片製造商已承諾未來10年投入4,500億美元於項目擴產上。

「缺芯」問題困擾大部分車廠的生產流程，連帶整個車股板塊表現受壓，電動車龍頭Tesla近期延遲付運Model S，市場關注其是否受晶片短缺所影響，尤其是Tesla剛於第二季度創下生產20.6萬輛電動車的紀錄可能「斷纜」，公司股價在700美元上下反覆波動。掌舵人Elon Musk希望德國柏林廠房今年10月投產，而上海廠房Model Y每日產量已提升至一千輛，超過Model 3，若能按計劃提升產能，有可能是公司股價向上的催化劑。

Elon Musk曾在財報電話會議說過，Tesla可以通過重寫其電動車的軟件來解決晶片短缺問題，但重寫軟件的方式能否真正解決問題，可能要看Tesla第三季度業績表現才能作實，畢竟絕大部分晶片產品都在缺貨。