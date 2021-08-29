對接十四五規劃　陳茂波：港助深化離岸人民幣市場發展

財政司司長陳茂波今（29日）於網誌表示，上星期國務院港澳辦率團來港，宣講國家「十四五」規劃。在規劃中，香港有一個非常重要和吸引的發展主題，就是深化離岸人民幣市場發展，助力人民幣國際化進程。

他指，隨著國家經濟體量持續擴大，並在「一帶一路」倡議和國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，無論是內地或外資企業，金融或其他機構，在境外使用、持有及投資人民幣的需求勢將大增，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單是提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」。

對接十四五規劃 港要有相應籌謀部署

他認為，香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。

陳茂波又指，香港作為「國內境外」的人民幣離岸市場，能充份發揮「十四五」規劃綱要提出的要點，就是「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。

對接國家的「十四五」規劃，香港也要有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域均要以站上新台階的角度來釐訂新發展方向，才能牢牢抓緊發展機遇，同時要做好政策對接、產業對接和市場對接，更重要的是理念和思路的對接。

港債券市場需多個環節現突破

此外，他又提到，香港是全球數一數二的新股上市集資地，但還需要在多方面加大力度，首先，讓本港債券市場更深更廣的發展，需在多個環節有所突破，及檢視債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、稅務，以至信貸評級服務等，其次是大力提升資產管理市場的深度和產品多元化，以及發展綠色可持續金融。