投資者星光熠熠　拱照日日煮赴美上市　為海外市場佈局？｜聶振邦

當本港新股市場消息淡靜之際，美股卻見獨角獸企業籌備上市消息。美食內容IP的港企日日煮（Day Day Cook）以健康、優質、飲食體驗為招徠，發展線上菜譜教程和半成品料理包的新經濟業務，近日宣佈赴美上市，吸引資本市場注意。

公司至今已經歷5輪融資，投資者包括著名企業家、周大福（1929）掌舵人鄭志剛旗下的C資本，恆基地產（0012）及中華煤氣（0003）的主席李家傑的私人基金、阿里巴巴（9988）和信智資本等，陣容華麗。投資者的專業類別也從初期的影視娛樂內容類別，到後期的電商消費類別，而投資者畫像的變化，也勾勒出了公司9年來業務成功轉型的發展歷程。

日日煮（DayDayCook）宣布，已與美國特殊目的收購公司（SPAC） — Ace Global Business Acquisition Limited（Ace）（納斯達克：ACBA、ACBAU、ACBAW）簽訂協議進行合併，DDC將以新的股票代號在美國納斯達克資本市場上市。(盧翊銘攝)

早年已見線上線下雙重佈局

日日煮2012年在香港創立，以內容營商突出重圍，最早以做線上視頻食譜教學和食譜交流社區為主；2014年起，日日煮開始將線上流量變現，開設線上網店銷售食材、烹飪器具等相關商品，2015年，日日煮通過內容本土化策略進入內地市場。

捕捉內地PGC（Professional Generated Content，即專業生產內容）概念盛行趨勢，日日煮在內地市場開始打響名堂，也引得了資本市場的關注，尤其引起影視娛樂及互聯網內容類別投資者領投。2016年初，公司贏得3,500萬元人民幣A輪融資，由合一資本、信智資本、魔量基金以及500Startup共同投資。合一資本專注影視娛樂產業及其周邊股權投資及專案投資，而魔量基金則專注於中國移動互聯網應用、內容和服務的中小企業投資，此時於市場而言，公司仍主要以美食內容社區的定位而存在。然而，日日煮的野心卻不止於此。

上市前投資者經已陣容華麗

業務進入快速發展，日日煮對自己的定位是致力於成為全中國最大的以內容為導向的生活方式品牌。區別於其他美食自媒體平台，日日煮打造品牌概念，從內容輸出到產品落地，形成IP主導的消費型生態系統。堅持著這樣的品牌概念。2016年，日日煮在內地市場迎來快速發展。年末，公司受阿里巴巴青睞，獲得3,500萬元人民幣A+輪融資。除了資金的補充，作為投資方的阿里還在技術開發、資料分析、流量轉換和庫存量單位（Stock Keeping Unit，SKU）建立等方面為日日煮提供支持。阿里巴巴的入局為市場注入强心針。

2017年，K11集團創始人鄭志剛和阿里巴巴創業者基金跟投，二者於電子商務，生活消費領域多有投資案例，並且深受資本市場關注。如K11鄭志剛旗下的C資本也曾投資新消費股海倫司，其運營主體Helen’s 小酒館目前為中國最大的線下連鎖酒館，而海倫司後來也向港交所遞交了招股書。此外，信智資本更是繼續加投，三方領投的B輪融資高達1億元人民幣。

2016年年底，日日煮受阿里巴巴（9988）青睞，獲得3,500萬元人民幣A+輪融資。（資料圖片）

2020年新冠疫情爆發，帶動消費習慣改變，居家煮食成為常態化，帶來龐大商機。公司成功捕捉新趨勢，推出了RTC（Ready to Cook）及RTE（Ready to Eat）兩條快速烹飪的產品線，首創了與米芝蓮大廚合作推出菜包「星廚系列」等產品，先行嘗試研發健康又美味的預製餐、即時餐。

投資者亦是重要合作伙伴

市場敏銳地嗅到商機，在2020年的B+輪融資，公司獲Talis Capital投資、信智資本加投，共獲得2,000萬美元。2021年，公司更是獲恆基地產和中華煤氣主席李家傑的私人投資基金領投，公司C輪融資獲2,000萬美元。資本加持有助日日煮拓展渠道。恆基地產擁有全國前三燃氣公司之一的港華燃氣（1093），日日煮將憑藉港華燃氣及恆基地產的廣泛網路，將產品覆蓋至港華燃氣300多個客戶中心，及恆基地產4,000萬名客戶，低成本實現業務快速擴張。

供應鏈方面，日日煮近日宣佈，與內地植物肉食品製造商PFI落實策略夥伴協議，開發植物肉食品，透過線上線下的銷售網路推出市場，相關品牌產品料2021年第二季推出市場。此次赴美上市，對日日煮而言又是一個新的起點。下一步公司會否借力納斯達克佈局海外市場，實現業務更廣泛佈局，我們拭目以待。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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