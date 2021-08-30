恒大系獲許家印朋友捧場　股價插水　《彭博》：支持者損手

中國恒大（3333）持續受債務問題困擾，恒大系股價呈現「跳水式」直插，報道指支持恒大創辦人許家印的富豪投資者如今或損手。

據《彭博》報道，當恒大陷入困境時，許家印就大打友情牌，期望朋友來提供支持，或是買入其公司的股份，或是增持其債券，抑或是不要求償還債務。

隨著恒大系股價插水，意味著許家印的朋友現時或面臨損失。中國恒大股價今年已下跌約77％，恒大汽車（0708）今年已下跌約8成，恒大物業（6666）較發行價低34％。

戰略投資者在1月份的定向增發中總計投資260億港元買入恒大汽車股票，如今他們的投資價值已縮水逾70％。（資料圖片）

恒大汽車投資價值已縮水逾7成

在1月份恒大汽車透過向戰略投資者配股，集資260億元，此次配售發生在電動汽車製造商受到全球追捧以及股市飆升之際，使得該股在消息出爐次日就上漲超過50％。

如今相關投資已縮水逾70％。該批股份有12個月的禁售期，由於禁售協議，戰略投資者無法賣出股票。

京基集團董事長陳華，根據公告，他通過一家子公司個人向恒大汽車投資50億元；內地上市公司中洲控股創辦人黃光苗，他通過一家子公司個人投資50億元；中國燃氣（0384）董事長劉明輝 ，投資30億元；王忠明的翠林全球投資有限公司，投資50億港元；、華人置業（0127）前大股東劉鑾雄的妻子行政總裁陳凱韻（甘比），投資30億港元；王開國通過和益榮國際貿易有限公司投資50億港元。

恒大物業基石投資者達23位

恒大物業去年11月在港上市，籌資143億港元，該次發行的基石投資者數量達到23位。雖然這些投資者在6月2日之後就可以售出股份，但還有一些利益相關者的禁售期一直延續到12月2日。

報道指，恒大汽車定向增發中的三位戰略投資者也是恒大物業的基石投資者。甘比是上市前融資的最大支持者，認購5％的股份，京基集團認購了2.36億元。中洲控股的控股創始人出資2億元。

圖右為華人置業（0127）執行長、香港億萬富豪劉鑾雄的妻子陳凱韻（甘比）。（視覺中國）

華置損失近49億元

早前華置公布，截至6月底中期盈轉虧蝕3,728.4萬元；去年同期則錄得溢利7.86億元，並已購入8.6億股中國恒大股份，持股達6.5%，受債務問題影響，相關股份持續下跌，恒大股份之公平值變動的累計未變現虧損，由去年底的7.8億元，大幅增至今年六月底的48.9億元。

中策集團（0235）上周表示，其持有 1.336 億股恒大汽車股票。集團確認透過損益按公允值列帳之金融資產淨虧損約1.52億元，主要由於期內所持有的上市股本證券組合之公允值淨減少，當中包括投資於恒大汽車之上市股份之公允值減少約1.74億元。公司表示，將在適當時候考慮出售全部或部分恒大汽車股份。根據其8 月24日的一份聲明，中策還出售了恒大債券，虧損3,676萬港元。

中國恒大是亞洲垃圾債的最大發行公司；單位面值1美元的債券，目前市價只值0.45美元，債信評等也被調降。（路透社）

債券神秘買家亦「損手」

報道又指，根據一份交易所文件，由潘政任大股東的匯漢控股（0214）在7月份披露，持有約10億美元恒大債券，根據《彭博》彙編的數據，鑑於恒大債券的交易價格接近歷史低點，潘政的公司及其附屬公司因披露的持股而面臨未實現虧損。