美團次季經調整虧損22.17億人幣　勝預期　業績首提「共同富裕」

美團（3690）公布第二季業績，截至今年6月底止三個月，季內非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損錄得22.17億元（人民幣．下同），勝市場預期；經調整EBITDA為虧損12.39億元。

第二季收入錄得437.59億元，按年增長77%，高於彭博綜合多家券商的預測中位數。經營虧損錄得32.51億元，淨虧損33.56億元。收入分布方面，美團餐飲外賣收入增長59%，至231.25億元；到店、酒店及旅遊增長89.3%，至86.02億元；至於新業務及其他收入增長1.13倍，至120.3億元。

不過，新業務經營虧損進一步擴大，由2020年6月底的14.59億元，進一步擴大5.3倍至92.38億元。集團指，由於期內繼續投資於能夠為公司帶來長期價值並為消費者和商家提供更好產品和服務的領域，故該業務經營虧損進一步擴大。

至於上半年Non-IFRS經調整虧損錄得61.08億元，較市場預期佳；經調整EBITDA為虧損36.22億元。上半年收入錄得807.75億元，按年增長94.8%。

外界關注美團未來對外賣騎手的社會保障支出，而美團在業績報告提到，公司的外賣騎手以及各個業務正盡最大努力回饋社會對美團的信任，並承擔更多的社會責任。美團將繼續為生態系統的所有參與者創造更大價值，並促進整個社會的「共同富裕」。