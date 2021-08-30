騰訊等股東注意！　國家新聞出版署出招　限制未成年人打機時間

據內媒報道，國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

通知又指，嚴格落實網路遊戲使用者帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

騰訊︰積極予以落實

騰訊﹙0700﹚回應指，從2017年至今，圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、新功能的自發探索與應用。接下來，基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。

受消息拖累，網易美股盤前瀉6.43%，暫報86.8美元；Bilibili 則跌0.64%，報74.85美元。