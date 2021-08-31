打機限時累騰訊挫3%　惟未成年人玩家貢獻僅6%　股價跌至呢個位？

內地嚴控未成年人打機時間，一眾手遊股受壓，「遊戲王」騰訊（0700）及網易（9999）皆跌逾3%，嗶哩嗶哩（9626）跌幅更逾6%。消息拖累騰訊等手遊股下挫。分析師認為，騰訊遊戲收入佔比較其他手遊股少，未成年人玩家佔比亦不多，對公司業務影響並沒有想象中大，可是恐慌情緒籠罩擭資者，短期騰訊股價或進一步下挫。



國家新聞出版署昨日（30日）下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。

今次《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務等。消息已累及騰訊ADR及網易與嗶哩嗶哩美股表現。

騰訊遊戲收入佔總收入五成

那麼今次措施，對一眾與手遊及手遊相關企業有何影響？翻查騰訊今年第二季業績，手機遊戲增值服務收入總額（包括歸屬於社交網絡業務的手機遊戲收入）增長13%至408億元（人民幣，下同），而個人電腦客戶端遊戲收入增長1%至110億元，社交網絡收入增長9%至290億元。

騰訊今年次季增值服務收入（當中包括遊戲收入）佔整體收入52%。

可見，騰訊今年次季增值服務收入（當中包括遊戲收入）佔整體收入52%，相比之下，網易今年首季來自於手遊的淨收入佔在線遊戲服務淨收入的72.8%，遊戲收入佔比較騰訊大。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，假如內地進一步打擊遊戲行業，騰訊在一眾手遊股中，遊戲收入佔比相較少，因此受的衝擊亦少。

未成年人玩家流水貢獻僅6%

據易觀分析數據顯示，2020年上半年，騰訊遊戲和網易遊戲分別以54.46%和15.29%的市場份額佔據行業第一和第二。騰訊遊戲也是中國遊戲行業營業收入最多的企業，2020年騰訊遊戲實現營業收入1,561億元，較排在第二位的網易遊戲的營業收入高出了1,015億元。遊戲研發只佔到成本的10%，宣傳推廣費用佔到60%。

再翻查騰訊年報，於2020年第四季，18歲以下未成年人在網絡遊戲流水的佔比為6%，其中16歲以下未成年人的流水佔比為3.2%。2021年第二季，16歲以下玩家在遊戲流水的佔比為2.6%。

官媒《經濟參考報》發表文章《「精神鴉片」竟長成數千億產業》。（經濟參考報）

溫傑：股價或下試420元

對於騰訊股價受壓，光大新鴻基財富管理策略師溫傑就認為，因為騰訊遊戲未成年人用戶佔比不算多，此次新規對公司基本業務影響沒有想象中大，但內地對各行業監管漸嚴，大市相當低迷，投資者見風就是雨，因此拋售科技股避險，同時亦擔憂內地會進一步收緊遊戲監管，市場恐慌就造成股價受壓。

溫傑又指，早前內地官媒批遊戲是「精神鴉片」，騰訊已早作部署，續升級健康遊戲系統。而對於此次新規，騰訊方面表示，從2017年至今，圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、新功能的自發探索與應用。

至於騰訊未來股價走勢，溫傑指，騰訊現時估值偏低，市盈率逾20倍亦是近年低位，技術層面上有望衝上500元大關，但預料港股在24,800至26,000點之間徘徊，整體氣氛不佳，監管因素未明，短期騰訊上望500元會有阻力，股價有機會下試420元。