市監總局對美團收購摩拜未依法申報進行調查

8月30日，中國國家市場監管總局發文，對搜電收購街電經營者集中案依法審查，並對美團﹙3690﹚收購摩拜未依法申報開展調查工作。

中國國家市場監管總局發布的消息顯示，近年來以共享單車和共享充電寶為代表的共享消費領域服務價格一路上漲，消費者感知明顯，引發社會廣泛關注。近期，在市場監管總局的行政指導下，哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電8個共享消費品牌經營企業積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規範化。

文章稱，共享充電寶行業價格整體小幅回落。此次參加整改的6個共享充電寶品牌共有機櫃426萬台，佔市場份額約80%。

相關企業提出了整改計劃：進一步完善定價規則，與合作商户溝通協商，通過直接降價或者降低計費單元等方式下調部分機櫃價格。其中，街電逾8萬台機櫃降價，小電、搜電、怪獸、美團分別有數千台機櫃降價。目前各品牌平均價格為2.2元人民幣至3.3元人民幣/小時，標價在每小時3元人民幣及以下的機櫃佔比69%至96%，從最高價格佔比來看，均不超過1%。

文章還提到，中國國家市場監管總局對搜電收購街電經營者集中案依法審查，並對美團收購摩拜未依法申報開展調查工作。小電、街電、搜電對宣傳、促銷等行為開展了自查自糾，對具有誤導性或者歧義的語言和標價形式進行糾正。

下一步，市場監管部門將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流程，及時回應消費者訴求，依法查處違法違規行為，切實維護共享消費領域價格競爭秩序，保障消費者合法權益。