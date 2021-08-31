熱門中概股漲跌不一　網易跌超3%　國家嚴管未成年人沉迷網遊

8月30日，美股收盤漲跌不一，截至收盤，道指跌55.96點，或0.16%，報35399.84點；納指漲136.39點，或0.90%，報15265.89點；標普500指數漲19.42點，或0.43%，報4528.79點。

熱門中概股收盤漲跌不一，部分教育股走高，高途、新東方漲超12%，一起教育漲近4%，好未來漲5%，掌門教育跌超1%；網易跌超3%，盤中一度跌8%，嗶哩嗶哩跌超1%，盤中一度跌超7%，騰訊ADR跌超1%，近日，中國國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》。

新能源汽車股中，小鵬汽車漲超1%，理想汽車跌超1%，蔚來汽車跌0.6%。

其他熱門中概股中，荔枝漲近12%，藍城兄弟漲超10%，晶科能源漲超10%，萬國數據漲超9%，趣頭條漲超7%，第九城市、世紀互聯漲超5%，金山雲漲超4%，老虎證券、獵豹移動、塗鴉智能漲超3%，中網載線漲超2%。

阿里巴巴漲近2%，網易有道、微美全息、鬥魚漲超1%。貝殼跌超7%，優信跌近7%，房多多跌超6%，途牛跌近5%，每日優鮮、嘉楠科技跌超4%，虎牙、網易跌超3%，人人公司跌超2%，富途控股跌近2%，搜狐、知乎、迅雷、嗶哩嗶哩、騰訊ADR、樂居跌超1%。