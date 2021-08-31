GOGOX上市｜2萬蚊創業變出百億公司　居屋仔盡顯「獅子山精神」

本地物流服務平台GOGOX（前稱︰GOGOVAN）母企58 Freight上周五（27日）遞交上市申請，市傳集資達4至5億美元（約31.2億至39億港元），中金、UBS、交銀國際以及農銀國際為聯席保薦人，融資後估值達15億至20億美元（約117億至156億港元）。



創立8年，GOGOX由2萬元的小公司，至今有力晉身香港的百億企業，並且吸引了阿里巴巴系、騰訊系58同城入股，來頭不少。GOGOX雖然尚未盈利，但這家港產Call車App到底有著什麽過人之處，能夠吸引阿里、騰訊入股？



GOGOX由港人林凱源、鄧權威、關俊文與於2013年7月創立，當時只用了2萬元起家。創業之路並非一帆風順，GOGOX曾受到傳統電召車平台惡意攻擊，如佯裝落單再取消訂單，及後其業務模式又疑被抄襲，成立至今更三度陷入破產危機。

GOGOVAN其中一名創辦人林凱源。（資料圖片）

GOGOX及後獲創業獎金和天使投資人才得以翻身，否極泰來，2014年至15年間，公司先後進軍新加坡和台灣、内地、印度和南韓等地。於2014及2017年，GOGOX先後與GoGoVan Cayman合及58到家旗下的58速運合併，集團旗下有兩個品牌，分別是中國內地的快狗打車（前稱58速運）和GOGOX。

2017年已是獨角獸企業的GOGOX身價達10億美元，惟林凱源早年卻仍然跟父母住在居屋，更表示無意在短期内買樓，「如果我當年以買樓為目標，今日你們不會按一個掣，有架貨Van可以24小時到。」

根據GOGOX的上市申請文件顯示，林凱源申報的地址位於藍田碧雲道225號康盈苑的單位。康盈苑是香港其中一個「居者有其屋」的屋苑，鄰近德田邨，只有1座樓，於1991年入伙。

GOGOX香港市佔率過半

雖然香港起家，但GOGOX目前已進軍中國內地、新加坡、韓國及印度等的340多個城市。截至2021年4月底，公司已有約2,480萬位註冊會員以及及450萬位註冊司機。去年平台共完成2,710萬份托運訂單，交易總額為27億元（人民幣．下同），其中GOGOX去年在香港的交易總額為約1,942萬元，於香港的市場佔有率為52.8%，同業排名第一。

GOGOX目前已進軍中國內地、新加坡、韓國及印度等的340多個城市。（資料圖片）

於2018年至2020年，公司收入分別為4.53億元、5.49億元以及5.3億元，而今年首4個月則為1.93億元。盈利表現方面，公司尚未膁錢，2018年至2020年分別虧損10.7億元、1.83億元及6.58億元，而今年首4個月蝕2.53億元。

主營3項業務 以企業及平台服務為主打

公司收入主要來自企業服務、平台服務和增值服務。企業服務入主要由企業客戶向公司下托運訂單的；平台服務主要由獨立托運人下的托運訂單；至於增值服務則是GOGOX向托運人、司機和其他參與者提供的各種增值服務中產生收入，通過平台上向用戶推廣業務合作夥伴的服務以及銷售機會，如向司機提供定位加油站和車輛維修保養中心等相關訊息，並向服務提供商收取佣金。

GOGOX近年企業服務收入佔比逐步減少，相反平台服務比重相應增加。

GOGOX表示，吸引及留住托運人及司機的能力對公司業務增長至關重要，而銷售及營銷費用佔了公司營運費用的最大部分。集團解釋企業服務虧損擴大主要由於内地收入有所下跌而抵銷其他海外業務的增長。

内地早前疫情嚴峻，托運訂單數量減少，每單平均交易總額下降；而平台服務收入下跌是由於內地線上同城物流市場競爭激烈，托運人每月活躍用戶數量有所減少，而增值服務收入下跌主要是集團於2019年9月終止了與合作夥伴在車輛租賃的合作關係。

GOGOX收入主要來自企業服務、平台服務和增值服務。（資料圖片）

4大未來動向增加盈利 積極拓展海外市場

公司未來計劃通過擴大用戶基礎；提高用戶參與度；增加變現機會以及進一步提高營運效率來實現盈利。 其後會計劃在中國內地現有的城市增加市場份額並且會繼續擴展現有海外市場，並通過戰略合作、投資及收購，在亞太地區探索其他潛在市場。

GOGOX表示，在中國內地和海外市場的平均抽佣率均穩步提升，而未來會開始收取佣金在韓國市場收取佣金，將成為另一個收入來源。

林凱源（左）和陳小華（右）稱雙方投契及理念相近。（盧翊銘攝）

由港資變身中資 進化成百億獨角獸

GOGOVAN由三名港人創立的公司，搖身一變，今天已成為中資持有的獨角獸。現時GOGOX集團主席為陳小華，何松為聯席行政總裁，而GOGOVAN「開荒牛」之一的林凱源亦為聯席行政總裁。

早於2017年，GOGOX已經將控股權益由港人手上，轉移至中資手中。GOGOX當年向騰訊系58同城旗下的58到家，配發及發行3.07億股B類普通股；同日，公司向GoGoVan Cayman配發及發行8,888萬股A類普通股，以換取GoGoVan Cayman附屬公司的全部股權。合併後，58到家及GoGoVan Cayman分別擁有公司已發行股本77.78%及22.22%的權益。

及後，集團陸續進行A、B及C輪融資，先後引入阿里系及騰訊系成為主要股東之一。GOGOX在2018年始進行A輪融資，引入淘寶中國認購7,547.6萬股優先股，每股1.62美元，折合相當於12.6港元，總代價約1.22億美元。而今年6月份，公司才完成C輪融資，每股成本2.342美元，折合約18.22港元，融資約6,323.5萬美元，相當於4.9億港元。

目前，大股東58到家持有GOGOX的51.2%股權，至於創辦人林凱源主要持有的GoGoVan Cayman，則擁有17.82%股權。按市場估計融資後估值高達156億港元，相信林凱源成功由當初三人湊資的2萬元，在短短8年間，令持股價值升至28億元。