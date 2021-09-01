港股歷來第4次PB低於1　會有何啟示？　海通證券報告話你知！

海通證券認為，根據以往的歷史經驗，今次恒指跌穿市帳率，意味着港股已經到達低位，未來上漲機會率更大。



回顧：8月港股先漲後跌。8月全球市場大部分指數都錄得正收益，但中國A股的創業板和港股市場跌幅較大。恒生指數在8月先升後跌。

從行業表現來看，8月港股行業漲少跌多，其中醫療保健業（-10.8%）、資訊科技業（-6.0%）跌幅最大，而工業（3.6%）、原材料業（2.3%）、能源業（2.3%）表現相對堅挺。8月南下資金流出規模為89.3億港元，截至今年8月27日，南下資金有史以來累計淨流入額達21227.8億港元。8月當月南下資金在港股成交額中佔比為15.5%，與今年7月當月持平。

歷史上恒指破淨後港股均企穩回升，跌穿市帳率前順周期板塊跌幅較大，跌穿市帳率後行業表現各異。港股恒生指數歷史上共有四次市淨率跌破1倍，總結前三次可以發現，恒指破淨均發生在危機時期，但跌穿市帳率通常意味着港股被低估，市帳率在1倍以下的時間不會持續很久，此後港股均很快企穩反彈。從行業層面看，跌穿市帳率前（前一輪恒指高點至破淨當日）金融、地產、周期等板塊往往跌幅最大，跌穿市帳率後（破淨當日至下一輪恒指高點）行業表現各異。

騰訊等科技股近期表現疲弱，拖累大市整體表現。（資料圖片）

首次跌穿市帳率為98年亞洲金融危機

第一次破淨是在1998年亞洲金融危機時期，外資大規模撤出港股市場。1998年8月13日最低點時恒指PE（TTM，下同）為8.1倍，PB（LF，下同）為0.93倍，市帳率維持在1倍以下的時間僅有5個交易日。

第二次破淨是在2015年A股異常波動以及2015年12聯儲局啟動加息周期之後。2016年2月12日最低點時恒指PE為7.9倍，PB為0.98倍，市帳率維持在1倍以下的時間僅有2個交易日。

第三次破淨是在2020年全球新冠疫情爆發以及美股發生流動性危機之後。2020年3月23日最低點時恒指PE為8.9倍，PB為0.93倍，市帳率維持在1倍以下的時間有16個交易日。

參考歷史經驗，今次跌穿市帳率意味着港股已經到達低位，未來上漲的概率更大。本次港股從2021年2月18開始持續下跌，累計跌幅為-20.1%，2021年8月20日最低點時恒指PE為10.0倍，PB為0.98倍。與以往不同的是，本輪下跌中港股科技和消費板塊跌幅最大，其中訊息技術板塊跌幅為-46.4%，可選消費為-36.2%，醫療保健為-35.5%，日常消費為-30.7%，而公用事業和電信服務分別逆勢上漲9.9%和4.8%，工業和材料等順周期板塊也更加抗跌，跌幅遠小於新經濟板塊。

數個行業板塊可留意

關注港股科技和消費的主線機會、低估值高股息板塊的投資價值。

8月份港股先漲後跌，目前港股PE（TTM，下同）處於歷史中位，PB（LF，下同）處於歷史低位，相對美股和A股的估值較低。截至2021年8月27日，港股恒生指數PE為10.6倍、PB為1.1倍，處於2008年10月27日（08年金融危機後的低點，下同）以來自下而上52.9%、17.6%分位，而美股標普500 PE為27.8倍、PB為4.7倍，處於2009年3月6日以來自下而上91.3%、99.9%分位，A股滬深300 PE為13.4倍、PB為1.6倍，處於2008年11月4日以來自下而上57.7%、50.6%分位。目前AH溢價指數為139.6點，處於2008年9月16日以來自下而上的91.9%分位。恒指跌穿市帳率後，港股長期投資價值凸顯，海通證券認為可以關注兩類機會：

（1）科技和消費的主線機會。參考美日等發達國家經驗，未來科技+消費是中國轉型方向，相對而言科技和消費的基本面更強。具體而言，港股擁有運動服飾等的國產消費公司，有望受益於國潮崛起和國內「雙循環」的大趨勢。對於港股網路公司，需要持續跟蹤監管政策對基本面的影響，短期看不排除網路公司企穩回升的可能性，但中長期看需要關注政策是否會影響網路的商業模式。若反壟斷政策僅僅是規範行業秩序，將不改網路產業的中長期趨勢，若反壟斷政策損傷了核心競爭力，則可能會降低其長期投資價值；

（2）高股息資產的投資價值。對於考核絕對收益的長線資金而言，金融、地產等高股息資產具備較厚的安全墊，同時在AH同步上市的公司中，港股金融、地產等價值板塊相對A股存在較大的折價，因此投資的性價比更高。