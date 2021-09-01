小鵬汽車上半年交付量超去年全年　何小鵬：努力克服晶片短缺問題

小鵬汽車（9868）日前公布第二季度業績，創辦人何小鵬在業績電話會中表示，今年第二季小鵬汽車交付量再創單季新高，達到17,398台，按年增長439%。截至今年6月底，小鵬汽車上半年累計交付量達到30,738台，已經超過2020年全年的交付量。

何小鵬指，小鵬汽車在第二季開始銷售和交付磷酸鐵鋰版的G3和P7，其交付量已經超過佔各自車型交付量的20%，這也擴大了現有車型的價格區間和目標客戶群。隨著磷酸鐵鋰電芯的供應規模不斷放大，公司有信心在未來加大交付的比重。

此外，公司計劃P5將於9月15日上市並公佈正式價格，10月正式對外交付。在P5這款車型上，小鵬汽車將為用戶在城市場景以及不同場景間的銜接帶來驚喜。通過P5，小鵬汽車希望將其領先的智慧輔助駕駛和智慧座艙技術在16萬至23萬元（人民幣．下同）這個價格區間的市場普及化，進一步加速智慧化對燃油汽車和非智能的顛覆。

何小鵬續稱，從2023年開始，公司計劃每年至少推出2至3款新車型，特別說明的是，新車型都將同時支援國際市場，無論是硬體、軟體還是服務。小鵬汽車在中國的主力價格區間也會從15萬至30萬元擴大到15萬至40萬元，使其智慧電動汽車覆蓋更廣大的客戶群。

對於短期的挑戰，小鵬汽車會在第三季度努力克服晶片短缺，部分地區疫情以及G3到G3i生產切換帶來的挑戰，預期2021年第三季度總交付數量為21,500至22,500輛，收入預計為48億至50億元。